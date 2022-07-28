28 июля 2022

Магазины H&M возобновят работу на новой площадке. Сроки

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Магазин Стокманн в тц Пассаж. Екатеринбург, магазин одежды, стокманн
Магазины модной одежды H&M возобновят работу в Белоруссии в августе Фото:
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Заявивший об уходе из России бренд H&M возобновит работу в Белоруссии в августе текущего года. Об этом сообщили представители компании в социальной сети ВКонтакте.

«Магазины H&M в Беларуси возобновят работу в августе», — говорится в сообщении. H&M второй по величине в мире ритейлер модной одежды.

Ранее сообщалось, что магазины H&M пытаются найти нового владельца для местных активов. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ».

Ритейлер модной одежды H&M заявил об окончательном уходе из России 18 июля. В связи с этим шведская компания H&M, занимающаяся продажей одежды, собирается открыть свои российские магазины для финальной распродажи товаров с 1 августа.

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Заявивший об уходе из России бренд H&M возобновит работу в Белоруссии в августе текущего года. Об этом сообщили представители компании в социальной сети ВКонтакте. «Магазины H&M в Беларуси возобновят работу в августе», — говорится в сообщении. H&M второй по величине в мире ритейлер модной одежды. Ранее сообщалось, что магазины H&M пытаются найти нового владельца для местных активов. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ». Ритейлер модной одежды H&M заявил об окончательном уходе из России 18 июля. В связи с этим шведская компания H&M, занимающаяся продажей одежды, собирается открыть свои российские магазины для финальной распродажи товаров с 1 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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