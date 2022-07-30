30 июля 2022

Захарова придумала скороговорку про больного COVID Байдена

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Байден получил положительный результат на COVID 30 июля Фото:

В СМИ распространилась информация о том, что президент США Джо Байден продолжит работать даже на изоляции. На этот счет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова придумала скороговорку.

«Не изолировав изолируемых, изолирующий изолировался на изоляцию в изолятор после изоляции. Скороговорка», — написала Захарова в Telegram.

Ранее стало известно, что Байден снова получил положительный тест на коронавирус. О его болезни стало известно 21 июля. Через несколько дней в Белом доме сообщили, что президент США чувствует себя хорошо, аппетит не поменялся.

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В СМИ распространилась информация о том, что президент США Джо Байден продолжит работать даже на изоляции. На этот счет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова придумала скороговорку. «Не изолировав изолируемых, изолирующий изолировался на изоляцию в изолятор после изоляции. Скороговорка», — написала Захарова в Telegram. Ранее стало известно, что Байден снова получил положительный тест на коронавирус. О его болезни стало известно 21 июля. Через несколько дней в Белом доме сообщили, что президент США чувствует себя хорошо, аппетит не поменялся.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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