Захарова придумала скороговорку про больного COVID Байдена

Байден получил положительный результат на COVID 30 июля
В СМИ распространилась информация о том, что президент США Джо Байден продолжит работать даже на изоляции. На этот счет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова придумала скороговорку.
«Не изолировав изолируемых, изолирующий изолировался на изоляцию в изолятор после изоляции. Скороговорка», — написала Захарова в Telegram.
Ранее стало известно, что Байден снова получил положительный тест на коронавирус. О его болезни стало известно 21 июля. Через несколько дней в Белом доме сообщили, что президент США чувствует себя хорошо, аппетит не поменялся.
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