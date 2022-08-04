Посла Норвегии вызвали в МИД РФ из-за русофобских фраз консула

Руне Ресаланд был вызван в МИД РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Посол Норвегии Руне Ресаланд был вызван в Министерство иностранных дел РФ из-за русофобских высказываний норвежского консула Элисабет Эллингсен. Об этом в своем telegram-канале сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«4 августа в МИД России был вызван Посол Королевства Норвегия Р. Ресаланд, которому был заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением консула норвежского Генерального консульства Э. Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля с. г., позволившей себе оскорбительные русофобские высказывания. Отметили, что заявление МИД Норвегии с выражением сожаления по поводу этого возмутительного инцидента принято нами к сведению», — написала Захарова.

Ранее Эллингсен «набросилась» на работников отеля в Мурманске из-за плохой, по ее мнению, уборки номера. В частности, она заявила, что «ненавидит русских» и «нормально убирается, в отличие от русских женщин».