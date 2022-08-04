Франция обозначила конец превосходства Германии

Лидерство Германии в Европе под угрозой Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Экономический образ Германии из-за энергетического голода разрушается, что ставит страну под угрозу лидерства в Европе. Этим мнением поделился французский обозреватель Жан-Мишель Катрепуан в интервью Le Figaro.

«Берлин давно сделал ставку на промышленное производство, однако решил положиться на возобновляемые источники энергии и российский газ, отказавшись от использования атомных электростанций…система рискует рухнуть, что может положить конец гегемонии Германии в ЕС», — считает журналист. Он считает, что вместо Германии лидерство может получить Франция, но Парижу мешают большой внешний долг, дефицит торгового баланса, отказ от промышленности и отсутствие желания развивать атомную энергетику. Жан-Мишель Катрепуан отметил, что страны Европы могут помочь Берлину с условием — Германия должна отсрочить закрытие последней АЭС, чтобы снабдить себя энергией на холодный период.

Ранее сообщалось, что во Франции признали поражение от санкций против России, от которых больше пострадала сама Европа. Страны Евросоюза столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом. Страны Европы, США и Япония ввели санкции против РФ после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако они ударили больше по самому Западу, спровоцировав энергетический кризис и рост инфляции.