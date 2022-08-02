Власти Франции признали, что Запад не смог поставить РФ на колени

02 августа 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

В парламенте Франции признали поражение Запада в санкционной войне против России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антироссийские санкции Евросоюза не смогли поставить экономику России на колени. В результате от этих ограничений гораздо больше пострадала сама Европа, заявила лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. «Я думаю, что эти санкции оказались бесполезными. От них больше пострадали европейские народы, в том числе французы… Нужно быть неискренними, чтобы не констатировать, что российскую экономику не удалось поставить на колени… Реальность такая же, как и при крымских санкциях — мы оказались гораздо большими жертвами этих санкций, чем Россия, которая нашла других клиентов», — заявила Ле Пен на пресс-конференции в Нацсобрании, передает РИА «Новости». Запад значительно усилил санкционное давление на Россию после начала специальной операции на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, эти ограничения оказали обратный эффект на экономики западных государств: в США рекордно возросла инфляция, а Европа столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом, передает RT.

Антироссийские санкции Евросоюза не смогли поставить экономику России на колени. В результате от этих ограничений гораздо больше пострадала сама Европа, заявила лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. «Я думаю, что эти санкции оказались бесполезными. От них больше пострадали европейские народы, в том числе французы… Нужно быть неискренними, чтобы не констатировать, что российскую экономику не удалось поставить на колени… Реальность такая же, как и при крымских санкциях — мы оказались гораздо большими жертвами этих санкций, чем Россия, которая нашла других клиентов», — заявила Ле Пен на пресс-конференции в Нацсобрании, передает РИА «Новости». Запад значительно усилил санкционное давление на Россию после начала специальной операции на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, эти ограничения оказали обратный эффект на экономики западных государств: в США рекордно возросла инфляция, а Европа столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом, передает RT.