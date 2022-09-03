В Европе из-за кризиса решили проводить футбольные матчи в полутьме

В Италии ограничат освещение стадионов в период футбольных матчей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольные ворота, футбольный мяч
В Италии сократят работу прожекторов на футбольных матчах Фото:

В Италии принято решение сократить работу прожекторов на футбольных матчах. Об этом заявило руководство итальянской футбольной лиги Серия А.

«Лига объявила, что прожекторы отныне будут работать не более 4 часов. В матчах которые будут проводиться в раннее время дня, свет будет включаться за 60 минут до игры, а не за 90 минут, как это написано в протоколе», — передает Sport24 со ссылкой на Football Italia.

Страны Евросоюза, а также Британия столкнулись с сильнейшим дефицитом энергоресурсов из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине. В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что граждан ждут «умопомрачительные» счета за электроэнергию. Нехватка газа в Соединенном Королевстве может привести к отключению электроэнергии будущей зимой. При этом власти Лондона умолачивают о перспективах грядущего коллапса, писало Bloomberg. Финляндию энергетический кризис заставил жить в условиях «военной экономики».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

В Италии принято решение сократить работу прожекторов на футбольных матчах. Об этом заявило руководство итальянской футбольной лиги Серия А. «Лига объявила, что прожекторы отныне будут работать не более 4 часов. В матчах которые будут проводиться в раннее время дня, свет будет включаться за 60 минут до игры, а не за 90 минут, как это написано в протоколе», — передает Sport24 со ссылкой на Football Italia. Страны Евросоюза, а также Британия столкнулись с сильнейшим дефицитом энергоресурсов из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине. В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что граждан ждут «умопомрачительные» счета за электроэнергию. Нехватка газа в Соединенном Королевстве может привести к отключению электроэнергии будущей зимой. При этом власти Лондона умолачивают о перспективах грядущего коллапса, писало Bloomberg. Финляндию энергетический кризис заставил жить в условиях «военной экономики».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...