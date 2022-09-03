В Европе из-за кризиса решили проводить футбольные матчи в полутьме

В Италии принято решение сократить работу прожекторов на футбольных матчах. Об этом заявило руководство итальянской футбольной лиги Серия А.
«Лига объявила, что прожекторы отныне будут работать не более 4 часов. В матчах которые будут проводиться в раннее время дня, свет будет включаться за 60 минут до игры, а не за 90 минут, как это написано в протоколе», — передает Sport24 со ссылкой на Football Italia.
Страны Евросоюза, а также Британия столкнулись с сильнейшим дефицитом энергоресурсов из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине. В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что граждан ждут «умопомрачительные» счета за электроэнергию. Нехватка газа в Соединенном Королевстве может привести к отключению электроэнергии будущей зимой. При этом власти Лондона умолачивают о перспективах грядущего коллапса, писало Bloomberg. Финляндию энергетический кризис заставил жить в условиях «военной экономики».
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В Италии принято решение сократить работу прожекторов на футбольных матчах. Об этом заявило руководство итальянской футбольной лиги Серия А. «Лига объявила, что прожекторы отныне будут работать не более 4 часов. В матчах которые будут проводиться в раннее время дня, свет будет включаться за 60 минут до игры, а не за 90 минут, как это написано в протоколе», — передает Sport24 со ссылкой на Football Italia. Страны Евросоюза, а также Британия столкнулись с сильнейшим дефицитом энергоресурсов из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине. В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что граждан ждут «умопомрачительные» счета за электроэнергию. Нехватка газа в Соединенном Королевстве может привести к отключению электроэнергии будущей зимой. При этом власти Лондона умолачивают о перспективах грядущего коллапса, писало Bloomberg. Финляндию энергетический кризис заставил жить в условиях «военной экономики».