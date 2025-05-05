Росстат: доля бедных семей в России снизилась на фоне ввода детского пособия

По предварительным данным Росстата, в 2024 году доля многодетных семей, находящихся за чертой бедности, составила 20%. Это почти вдвое меньше, чем пять лет назад: в 2020 году показатель достигал 38,1%. Существенное сокращение уровня бедности среди семей с тремя и более детьми эксперты связывают с введением единого детского пособия и усилением мер социальной поддержки.
В последние годы наблюдается заметное сокращение бедности среди многодетных семей, проанализировал РБК данные Росстата. После пандемийного пика в 2020–2021 годах (38,1–38,2%) доля малоимущих снизилась до 29,4% в 2022 году, а затем — до 21,5% в 2023-м и 20% в 2024 году. Эти данные не учитывают новые территории, а итоговая оценка за 2024 год будет уточнена в декабре 2025 года. Общий уровень бедности в России также достиг исторического минимума: по итогам 2024 года он снизился до 7,2%. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 8,3%, а в 2022-м — 9%. Расчеты основаны на стоимости потребительской корзины, индексированной на инфляцию.
Эксперты отмечают, что ключевым фактором снижения бедности среди многодетных стало введение единого детского пособия. Эта мера значительно улучшила финансовое положение семей с детьми, особенно в регионах. Однако, несмотря на положительную динамику, 20% бедных среди многодетных семей — по-прежнему высокий показатель.
Согласно национальному проекту «Семья», к 2030 году планируется снизить уровень бедности среди многодетных семей до 12%, а к 2036 году — до 8%. Для достижения этих целей необходимы дальнейшее повышение МРОТ, поддержка роста медианной зарплаты и увеличение объема помощи в зависимости от количества детей.
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