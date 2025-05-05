Бойцы СВО нашли в Артемовске медаль ветерана Великой Отечественной войны

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Медаль принадлежала красноармейцу Никите Прокофьевичу Орлу
Медаль принадлежала красноармейцу Никите Прокофьевичу Орлу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе обустройства позиций в Артемовске бойцы СВО обнаружили медаль ветерана Великой Отечественной войны Никиты Прокофьевича Орла. О находке рассказал военнослужащий с позывным Всадник.

"Медаль принадлежала одному из участников еще той войны, дело которой мы продолжаем", — сообщил участник СВО телеканалу "Россия 24". Медаль была утеряна много лет назад во время боевых действий.

Находку сразу передали командованию для дальнейшего возвращения семье ветерана. Позже в Новосибирске нашли родственников ветерана Никиты Орла, сообщивших о его многочисленных боевых наградах.

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В ходе обустройства позиций в Артемовске бойцы СВО обнаружили медаль ветерана Великой Отечественной войны Никиты Прокофьевича Орла. О находке рассказал военнослужащий с позывным Всадник. "Медаль принадлежала одному из участников еще той войны, дело которой мы продолжаем", — сообщил участник СВО телеканалу "Россия 24". Медаль была утеряна много лет назад во время боевых действий. Находку сразу передали командованию для дальнейшего возвращения семье ветерана. Позже в Новосибирске нашли родственников ветерана Никиты Орла, сообщивших о его многочисленных боевых наградах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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