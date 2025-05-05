Бойцы СВО нашли в Артемовске медаль ветерана Великой Отечественной войны

В ходе обустройства позиций в Артемовске бойцы СВО обнаружили медаль ветерана Великой Отечественной войны Никиты Прокофьевича Орла. О находке рассказал военнослужащий с позывным Всадник.
"Медаль принадлежала одному из участников еще той войны, дело которой мы продолжаем", — сообщил участник СВО телеканалу "Россия 24". Медаль была утеряна много лет назад во время боевых действий.
Находку сразу передали командованию для дальнейшего возвращения семье ветерана. Позже в Новосибирске нашли родственников ветерана Никиты Орла, сообщивших о его многочисленных боевых наградах.
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