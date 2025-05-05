Депутат Ивлев охарактеризовал фото Зеленского на фоне Кремля как психоз

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Зеленский переживает психоз, считает Ивлев
Зеленский переживает психоз, считает Ивлев Фото:
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Недавнее фото президента Украины Владимира Зеленского на фоне горящего Кремля является проявлением психоза. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Массовый коллективный психоз как эпидемия активно распространяется на берегах Днепра», — передает слова Ивлева РИА Новости. Он упрекнул Киев в отказе от перемирия на День Победы и в угрозах безопасности зарубежных гостей, приглашенных на празднование в Москву.

Ивлев также отметил, что изображение напоминает компьютерную игру и подтверждает, что для украинского руководства нет ничего святого. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее опубликовал в соцсетях изображение горящего Кремля, на который смотрел Зеленский, что вызвало сомнения в искренности Киева относительно мирных намерений. Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что такая публикация свидетельствует о «звериной истерике» окружения украинского президента.

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Недавнее фото президента Украины Владимира Зеленского на фоне горящего Кремля является проявлением психоза. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев. «Массовый коллективный психоз как эпидемия активно распространяется на берегах Днепра», — передает слова Ивлева РИА Новости. Он упрекнул Киев в отказе от перемирия на День Победы и в угрозах безопасности зарубежных гостей, приглашенных на празднование в Москву. Ивлев также отметил, что изображение напоминает компьютерную игру и подтверждает, что для украинского руководства нет ничего святого. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее опубликовал в соцсетях изображение горящего Кремля, на который смотрел Зеленский, что вызвало сомнения в искренности Киева относительно мирных намерений. Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что такая публикация свидетельствует о «звериной истерике» окружения украинского президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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