Недавнее фото президента Украины Владимира Зеленского на фоне горящего Кремля является проявлением психоза. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
«Массовый коллективный психоз как эпидемия активно распространяется на берегах Днепра», — передает слова Ивлева РИА Новости. Он упрекнул Киев в отказе от перемирия на День Победы и в угрозах безопасности зарубежных гостей, приглашенных на празднование в Москву.
Ивлев также отметил, что изображение напоминает компьютерную игру и подтверждает, что для украинского руководства нет ничего святого. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее опубликовал в соцсетях изображение горящего Кремля, на который смотрел Зеленский, что вызвало сомнения в искренности Киева относительно мирных намерений. Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что такая публикация свидетельствует о «звериной истерике» окружения украинского президента.
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