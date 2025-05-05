Bloomberg: ЕК запретит импорт российского газа в 2027 году

Еврокомиссия планирует к концу 2027 года запретить импорт российского газа по долгосрочным контрактам, включая поставки по трубопроводам и сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает агентство Bloomberg. Ожидается, что соответствующее предложение будет официально представлено в июне.
По информации Bloomberg, Еврокомиссия планирует распространить запрет на все существующие и будущие контракты на поставку российского газа. «В планах, которые будут обнародованы в Страсбурге во вторник, [Европейская] комиссия собирается объявить о том, что в следующем месяце предложит запретить импорт российского газа — и трубопроводного, и в форме СПГ, по... долгосрочным соглашениям», — говорится в сообщении агентства. Уточняется, что запрет вступит в силу к концу 2027 года.
При этом в материалах агентства подчеркивается, что окончательные сроки введения запрета будут зависеть от способности стран Европейского союза обеспечить альтернативные поставки сжиженного природного газа из других государств. Среди которых: США, Катар и Канада.
В ЕС рассчитывают, что диверсификация поставщиков позволит смягчить возможные негативные последствия для экономики региона после прекращения закупок российского газа. Меры, которые будут затрагивать спотовые контракты, должны вступить в силу не позднее конца 2025 года.
Как ранее сообщалось, Европейский союз планирует рассмотреть возможность введения запрета на спотовые закупки российского природного газа с целью постепенного отказа от его использования. Еврокомиссия намерена 6 мая представить план действий по уменьшению энергетической зависимости от поставок топлива из России.
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