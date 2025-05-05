Зафиксирована новая попытка прорыва ВСУ в районе курского приграничья

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ВСУ терпят значительные потери
ВСУ терпят значительные потери Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ предпринимают новую попытку прорыва на территорию России в курском приграничье. Идут интенсивные бои. 

«Сообщается о новой попытке украинских боевиков прорваться на территорию Курской области», — сообщает telegram-канал военкора Семена Пегова WarGonzo. Там добавили, что это не первая попытка ВСУ прорваться через российскую оборону на данном участке. В ходе курской операции украинская армия несколько раз пыталась продвинуться по этому направлению, но все попытки закончились неудачей.

Официальной информации по этому поводу нет. Бои идут в районе Теткино. В ходе текущих атак ВСУ пытаются уничтожить мосты через реку Сейм и ее притоки для усложнения логистики российских войск, передали в telegram-канале.

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ВСУ предпринимают новую попытку прорыва на территорию России в курском приграничье. Идут интенсивные бои.  «Сообщается о новой попытке украинских боевиков прорваться на территорию Курской области», — сообщает telegram-канал военкора Семена Пегова WarGonzo. Там добавили, что это не первая попытка ВСУ прорваться через российскую оборону на данном участке. В ходе курской операции украинская армия несколько раз пыталась продвинуться по этому направлению, но все попытки закончились неудачей. Официальной информации по этому поводу нет. Бои идут в районе Теткино. В ходе текущих атак ВСУ пытаются уничтожить мосты через реку Сейм и ее притоки для усложнения логистики российских войск, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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