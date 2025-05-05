Зафиксирована новая попытка прорыва ВСУ в районе курского приграничья

ВСУ предпринимают новую попытку прорыва на территорию России в курском приграничье. Идут интенсивные бои.
«Сообщается о новой попытке украинских боевиков прорваться на территорию Курской области», — сообщает telegram-канал военкора Семена Пегова WarGonzo. Там добавили, что это не первая попытка ВСУ прорваться через российскую оборону на данном участке. В ходе курской операции украинская армия несколько раз пыталась продвинуться по этому направлению, но все попытки закончились неудачей.
Официальной информации по этому поводу нет. Бои идут в районе Теткино. В ходе текущих атак ВСУ пытаются уничтожить мосты через реку Сейм и ее притоки для усложнения логистики российских войск, передали в telegram-канале.
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