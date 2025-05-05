Боец СВО описал болевые ощущения после падения на него беспилотника

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине поделился личными впечатлениями после полученной травмы из-за беспилотника и последующей ампутации ноги. Свой подробный рассказ он опубликовал в сообществе ВКонтакте, где подробно описал свои ощущения и этапы лечения.
«Больно, но первые секунды не чувствуешь, потом начинает очень сильно гореть», — написал боец в сообществе «Паблик с обзорами (почти на все)». По его словам, тяжелое ранение он получил в результате удара с беспилотника. Эвакуация бойца заняла два дня. Он подчеркнул, что медицинская помощь была оказана на высшем уровне.
Военнослужащий выразил благодарность медицинскому персоналу. Он поделился, что поддержка врачей и условия в госпитале сыграли важную роль в его восстановлении после ампутации.
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