Школа в Усмани получила сообщение о минировании

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В учебном заведении проходит проверка
В учебном заведении проходит проверка Фото:

В Усмани Липецкой области поступило сообщение о минировании школы №4. Проводится проверка.

«Сообщение о минировании получила школа №4 в Усмани», — сообщает telegram-канал «ЛО Онлайн». Там добавили, что в настоящее время организованы действия сил и средств для реагирования на данную ситуацию. В здания учебного заведения проводится тщательная проверка.

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В Усмани Липецкой области поступило сообщение о минировании школы №4. Проводится проверка. «Сообщение о минировании получила школа №4 в Усмани», — сообщает telegram-канал «ЛО Онлайн». Там добавили, что в настоящее время организованы действия сил и средств для реагирования на данную ситуацию. В здания учебного заведения проводится тщательная проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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