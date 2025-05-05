Школа в Усмани получила сообщение о минировании

В учебном заведении проходит проверка
В Усмани Липецкой области поступило сообщение о минировании школы №4. Проводится проверка.
«Сообщение о минировании получила школа №4 в Усмани», — сообщает telegram-канал «ЛО Онлайн». Там добавили, что в настоящее время организованы действия сил и средств для реагирования на данную ситуацию. В здания учебного заведения проводится тщательная проверка.
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