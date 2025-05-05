На ЦКАД произошло масштабное ДТП с участием четырех грузовиков и двух легковушек

В ДТП поучаствовали две легковушки
На ЦКАД в Подмосковье произошло серьезное ДТП с участием четырех грузовиков и двух легковых автомобилей. Водитель одного из грузовика погиб на месте. Об этом рассказали подмосковном главке МВД РФ.
«В результате ДТП водитель „Скании“ погиб на месте», — говорится в сообщении telegram-канала МВД. Там добавили, что водитель Mercedes, получил травмы.
В ДТП также были задействованы две легковушки. На данный момент нет информации о пострадавших среди водителей легковых автомобилей.
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