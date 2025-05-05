На ЦКАД произошло масштабное ДТП с участием четырех грузовиков и двух легковушек

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В ДТП поучаствовали две легковушки
В ДТП поучаствовали две легковушки Фото:

На ЦКАД в Подмосковье произошло серьезное ДТП с участием четырех грузовиков и двух легковых автомобилей. Водитель одного из грузовика погиб на месте. Об этом рассказали подмосковном главке МВД РФ.

«В результате ДТП водитель „Скании“ погиб на месте», — говорится в сообщении telegram-канала МВД. Там добавили, что водитель Mercedes, получил травмы.

В ДТП также были задействованы две легковушки. На данный момент нет информации о пострадавших среди водителей легковых автомобилей.

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На ЦКАД в Подмосковье произошло серьезное ДТП с участием четырех грузовиков и двух легковых автомобилей. Водитель одного из грузовика погиб на месте. Об этом рассказали подмосковном главке МВД РФ. «В результате ДТП водитель „Скании“ погиб на месте», — говорится в сообщении telegram-канала МВД. Там добавили, что водитель Mercedes, получил травмы. В ДТП также были задействованы две легковушки. На данный момент нет информации о пострадавших среди водителей легковых автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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