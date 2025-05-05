Морская пехота пресекла попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область

Украинские формирования продолжают попытки атаковать российские населенные пункты и позиции на приграничных территориях Белгородской области, используя небольшие штурмовые группы и диверсионные методы. Российские военные подразделения ведут активную оборону и отражают атаки. Об этом сообщил оператор FPV-дронов 155-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным Кедр.
«Работаем сейчас в основном по целям в одном из населенных пунктов и близлежащих к нему лесополосах и роще. Большую часть отбили, однако они все же пытаются прорваться. Но и мы, и штурмовики не даем им это сделать», — рассказал Кедр РИА Новости. ВСУ действуют малыми группами по 3-4 человека, стараясь скрытно проникать в лесные массивы и рощи. При этом разведка российских войск своевременно выявляет перемещения противника и передает координаты для ударов FPV-дронов и артиллерии. Благодаря этому большинство попыток прорыва удается пресекать на дальних подступах.
Военнослужащие группировки «Север» и подразделения морской пехоты продолжают удерживать позиции и предотвращать проникновение диверсионных групп на территорию России. По словам военных, работа по противнику ведется постоянно, а любые попытки ВСУ закрепиться вблизи границы быстро пресекаются. Несмотря на отражение атак, обстрелы населенных пунктов Белгородской области со стороны Украины не прекращаются. Российские силы ПВО и артиллерия работают по выявленным огневым точкам, а местные власти усиливают меры безопасности для гражданского населения.
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