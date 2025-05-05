Над Подмосковьем уничтожены беспилотники

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Люди не пострадали в результате атаки БПЛА
Люди не пострадали в результате атаки БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 5 мая над Подмосковьем, в районе Климовска и поселка Сосновый Бор, была отражена атака беспилотников. Об этом рассказали в администрации городского округа Подольск.

"Над микрорайоном Климовск и поселком Сосновый Бор сегодня ночью была отражена атака беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении telegram-канала администрации. Там добавили, что в результате падения обломков пострадали жилые здания и автомобили.

Люди остались невредимыми. Экстренные службы уже выехали на места происшествий для оценки ущерба и оказания помощи, заключили в администрации.

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В ночь на 5 мая над Подмосковьем, в районе Климовска и поселка Сосновый Бор, была отражена атака беспилотников. Об этом рассказали в администрации городского округа Подольск. "Над микрорайоном Климовск и поселком Сосновый Бор сегодня ночью была отражена атака беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении telegram-канала администрации. Там добавили, что в результате падения обломков пострадали жилые здания и автомобили. Люди остались невредимыми. Экстренные службы уже выехали на места происшествий для оценки ущерба и оказания помощи, заключили в администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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