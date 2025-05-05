Над Подмосковьем уничтожены беспилотники

В ночь на 5 мая над Подмосковьем, в районе Климовска и поселка Сосновый Бор, была отражена атака беспилотников. Об этом рассказали в администрации городского округа Подольск.
"Над микрорайоном Климовск и поселком Сосновый Бор сегодня ночью была отражена атака беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении telegram-канала администрации. Там добавили, что в результате падения обломков пострадали жилые здания и автомобили.
Люди остались невредимыми. Экстренные службы уже выехали на места происшествий для оценки ущерба и оказания помощи, заключили в администрации.
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