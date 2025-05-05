Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит мнить себя неприкасаемым. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Угрожающему всему миру взращенному Западом диктатору Зеленскому не стоит мнить себя неприкасаемым» — передает слова депутата РИА Новости. Он подчеркнул, что Зеленского настигнет справедливое возмездие за преступления.
Шеремет отметил, что Зеленскому больше не удастся избежать ответственности, скрываясь в бункере. Эти слова прозвучали в ответ на угрозы украинского президента участникам московского парада Победы.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не предоставит гарантий безопасности мировым лидерам, посетившим парад Победы в Москве. Киевский режим не несет ответственности за безопасность иностранных гостей на этом мероприятии, передает намекающие на угрозы слова Зеленского RT.
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