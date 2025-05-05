Мосгорсуд отказался смягчать приговор педиатру о фейках про армию РФ

Московский городской суд оставил без изменений приговор в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима педиатру, признанной виновной по делу о распространении заведомо ложной информации о действиях российских вооруженных сил. Апелляционная жалоба защиты не была удовлетворена, сообщили РИА Новости в суде.
«Приговор Тушинского суда Москвы оставлен без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — поделился собеседник РИА Новости. Решение Тушинского суда вступило в законную силу.
Уголовное дело против врача было возбуждено после инцидента в поликлинике, когда к Надежде Буяновой на прием пришла женщина с семилетним сыном, потерявшим отца в зоне СВО. Педиатр допустила насмешливые высказывания в адрес ребенка и его погибшего отца, а также озвучила утверждения о правомерности действий украинских вооруженных формирований. Следствие квалифицировало действия врача как публичное распространение заведомо ложной информации по политическим и идеологическим мотивам.
Первоначально в отношении Буяновой была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, однако позже обвинение было переквалифицировано на более тяжкую статью. Врач была арестована по решению суда. Прокурор просил назначить наказание в виде шести лет лишения свободы, однако суд определил срок в 5,5 лет. Надежда Буянова свою вину не признала.
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