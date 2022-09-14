Путин соболезнует семье погибшего главреда КП Сунгоркина

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сунгоркина в Приморье Фото:

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования близким скончавшегося главного редактора издания «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин отправит соболезнования по случаю кончины Сунгоркина. Аппарат президента соболезнует», — сказал он на конференц-колле.

Сунгоркина не стало днем 14 сентября. Он погиб во время экспедиции в Приморье. Главреду КП было 68 лет. Сунгоркин собирал материал для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

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Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования близким скончавшегося главного редактора издания «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин отправит соболезнования по случаю кончины Сунгоркина. Аппарат президента соболезнует», — сказал он на конференц-колле. Сунгоркина не стало днем 14 сентября. Он погиб во время экспедиции в Приморье. Главреду КП было 68 лет. Сунгоркин собирал материал для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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