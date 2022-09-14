Путин соболезнует семье погибшего главреда КП Сунгоркина

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сунгоркина в Приморье
Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования близким скончавшегося главного редактора издания «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Путин отправит соболезнования по случаю кончины Сунгоркина. Аппарат президента соболезнует», — сказал он на конференц-колле.
Сунгоркина не стало днем 14 сентября. Он погиб во время экспедиции в Приморье. Главреду КП было 68 лет. Сунгоркин собирал материал для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.
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