Россия и Коморские острова подписали договор о неразмещении оружия в космосе 19 сентября 2022 в 23:35 Размер текста - 17 + РФ и Коморские острова договорились о неразмещении оружия в космосе Фото: spacePD/pickupimage Россия совместно с Коморскими островами подписала заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. «Эти меры укрепляют доверие при сотрудничестве в космосе. Мы хотим, чтобы оно было мирным», — прокомментировал постпред РФ при ООН Василий Небензя, который подписал документ. Заявление подписано в рамках российской инициативы о неразмещении первыми оружия в космосе, к которой присоединилось более 30 государств. В 2007 году командующий российскими космическими войсками Владимир Поповкин заявил, что РФ не потерпит, если какое-либо государства попытается достичь превосходства в космосе. Тогда он предложил «узаконить правила игры» и ограничить размещение оружия в космическом пространстве. Россия совместно с Коморскими островами подписала заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. «Эти меры укрепляют доверие при сотрудничестве в космосе. Мы хотим, чтобы оно было мирным», — прокомментировал постпред РФ при ООН Василий Небензя, который подписал документ. Заявление подписано в рамках российской инициативы о неразмещении первыми оружия в космосе, к которой присоединилось более 30 государств. В 2007 году командующий российскими космическими войсками Владимир Поповкин заявил, что РФ не потерпит, если какое-либо государства попытается достичь превосходства в космосе. Тогда он предложил «узаконить правила игры» и ограничить размещение оружия в космическом пространстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям