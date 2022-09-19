Россия и Коморские острова подписали договор о неразмещении оружия в космосе

РФ и Коморские острова договорились о неразмещении оружия в космосеФото: spacePD/pickupimage
Россия совместно с Коморскими островами подписала заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
«Эти меры укрепляют доверие при сотрудничестве в космосе. Мы хотим, чтобы оно было мирным», — прокомментировал постпред РФ при ООН Василий Небензя, который подписал документ. Заявление подписано в рамках российской инициативы о неразмещении первыми оружия в космосе, к которой присоединилось более 30 государств.
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Россия совместно с Коморскими островами подписала заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. «Эти меры укрепляют доверие при сотрудничестве в космосе. Мы хотим, чтобы оно было мирным», — прокомментировал постпред РФ при ООН Василий Небензя, который подписал документ. Заявление подписано в рамках российской инициативы о неразмещении первыми оружия в космосе, к которой присоединилось более 30 государств. В 2007 году командующий российскими космическими войсками Владимир Поповкин заявил, что РФ не потерпит, если какое-либо государства попытается достичь превосходства в космосе. Тогда он предложил «узаконить правила игры» и ограничить размещение оружия в космическом пространстве.