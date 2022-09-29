The National Interest сообщил о расколе в США из-за санкций против России

30 сентября 2022 в 08:46 Размер текста - 17 +

В США признали неэффективность санкций против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Администрация президента США не может прийти к консенсусу с сенаторами страны по вопросу эффективности и масштаба антироссийский санкций. Об этом в своей статье для The National Interest заявил помощник редактора издания Блейз Малли. «Слушания [по вопросу антироссийских санкций] выявили некоторую напряженность между сенаторами и администрацией, которую обвиняют в том, что она делает недостаточно много», — написал Малли. По мнению многих сенаторов, Белый дом ввел недостаточно много санкций против России, тем самым позволяя российской экономике «остаться на плаву», объясняет автор. Кроме того, Малли отметил, что администрация и сенат по-прежнему не могут прийти к единому мнению относительно целей антироссийских санкций. При этом факт того, что санкции против России не оправдали ожиданий США — очевиден, говорится в публикации. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Однако президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения оказали негативное влияние на экономики самих западных стран. Член Палаты представителей Конгресса США Кэт Кэммак призвала на законодательном уровне ограничить исполнение вводимых президентом Джо Байденом санкций до тех пор, пока он «не развалил страну», сообщает «Царьград».

Администрация президента США не может прийти к консенсусу с сенаторами страны по вопросу эффективности и масштаба антироссийский санкций. Об этом в своей статье для The National Interest заявил помощник редактора издания Блейз Малли. «Слушания [по вопросу антироссийских санкций] выявили некоторую напряженность между сенаторами и администрацией, которую обвиняют в том, что она делает недостаточно много», — написал Малли. По мнению многих сенаторов, Белый дом ввел недостаточно много санкций против России, тем самым позволяя российской экономике «остаться на плаву», объясняет автор. Кроме того, Малли отметил, что администрация и сенат по-прежнему не могут прийти к единому мнению относительно целей антироссийских санкций. При этом факт того, что санкции против России не оправдали ожиданий США — очевиден, говорится в публикации. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Однако президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения оказали негативное влияние на экономики самих западных стран. Член Палаты представителей Конгресса США Кэт Кэммак призвала на законодательном уровне ограничить исполнение вводимых президентом Джо Байденом санкций до тех пор, пока он «не развалил страну», сообщает «Царьград».