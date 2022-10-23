Эрдоган похвастался частым общением с Путиным

24 октября 2022 в 06:58 Размер текста - 17 +

Путин и Эрдоган за последний месяц провели пять переговоров Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за последний месяц пять раз вел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил агентству Anadolu. «В течение 20 лет, как во время моего премьерства, так и во время президентства, мы находимся в постоянном контакте с мировыми лидерами. Только за последний месяц мы общались с господином Путиным пять раз», — заявил Эрдоган. Он отметил, что также поддерживает дипломатическую связь с президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским. В октябре Эрдоган договорился с Владимиром Путиным создать газовый хаб. Идея постройки хаба в Турции исходила от российского лидера. Он также заявлял, что считает себя единственным президентом, который может вести диалог как Путиным, так и с Зеленским. В конце сентября турецкий лидер утверждал, что Анкара намерена в ближайшее время добиться встречи Путина с Зеленским. Однако переговоров не состоялось, так как Зеленский отказался от них из-за «ультиматумов России».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за последний месяц пять раз вел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил агентству Anadolu. «В течение 20 лет, как во время моего премьерства, так и во время президентства, мы находимся в постоянном контакте с мировыми лидерами. Только за последний месяц мы общались с господином Путиным пять раз», — заявил Эрдоган. Он отметил, что также поддерживает дипломатическую связь с президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским. В октябре Эрдоган договорился с Владимиром Путиным создать газовый хаб. Идея постройки хаба в Турции исходила от российского лидера. Он также заявлял, что считает себя единственным президентом, который может вести диалог как Путиным, так и с Зеленским. В конце сентября турецкий лидер утверждал, что Анкара намерена в ближайшее время добиться встречи Путина с Зеленским. Однако переговоров не состоялось, так как Зеленский отказался от них из-за «ультиматумов России».