Военный эксперт Даманцев назвал решающие оружие против контрнаступления ВСУ в Херсоне

«Ридус»: ударно-разведывательный дрон «Орион» помогает противостоять атаке Украины

28 октября 2022 в 11:38 Размер текста - 17 +

Дрон «Орион» приступил к выполнению задач под Херсоном (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ударно-разведывательный дрон «Орион» вносит высокий вклад в получении данных разведки для артиллерии под Херсоном. Об этом сообщил военный обозреватель Евгений Даманцев. «Высокий вклад в информационное обеспечение артиллеристов российской армии внес ударно-разведывательный дрон „Орион“. Как известно, один из экземпляров данного БПЛА приступил к выполнению задач на западных подступах к Херсону. В ходе первого же воздушного рейда „Орион“ уничтожил не менее двух единиц бронетехники ВСУ высокоточными ударами многоцелевыми ракетами Х-БПЛА», — сообщил он в материале интернет-издания «Ридус». Беспилотники «Орион» оснащены передовыми технологиями по сканированию местности. В их конструкции встроены комплексы, которые работают в телевизионном, инфракрасном и низкоуровневом диапазонах. Эффективность таких систем еще в том, что они обладают гораздо большим разрешением матриц и светосилой, а также коэффициентом оптического увеличения в отличие от предыдущих аналогов. Ракеты Х-БПЛА являются наиболее эффективным высокоточным оружием в боекомплекте «Орионов». Они оснащены полуавтоматическими лазерными системами наведения и представляют собой модификацию ПТУР 9М133−1 «Корнет» воздушного базирования. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля по решению президента России Владимира Путина. Минобороны сообщило 2 марта о взятии под контроль города Херсон. В тот же день началась эвакуация мирных жителей. После проведения референдума и включения Херсонской области в состав России ВСУ начали проводить перегруппировку войск на восточном направлении. В число их планов входит захват Херсона, где уже строят укрепления на случай прорыва ВСУ.

Ударно-разведывательный дрон «Орион» вносит высокий вклад в получении данных разведки для артиллерии под Херсоном. Об этом сообщил военный обозреватель Евгений Даманцев. «Высокий вклад в информационное обеспечение артиллеристов российской армии внес ударно-разведывательный дрон „Орион“. Как известно, один из экземпляров данного БПЛА приступил к выполнению задач на западных подступах к Херсону. В ходе первого же воздушного рейда „Орион“ уничтожил не менее двух единиц бронетехники ВСУ высокоточными ударами многоцелевыми ракетами Х-БПЛА», — сообщил он в материале интернет-издания «Ридус». Беспилотники «Орион» оснащены передовыми технологиями по сканированию местности. В их конструкции встроены комплексы, которые работают в телевизионном, инфракрасном и низкоуровневом диапазонах. Эффективность таких систем еще в том, что они обладают гораздо большим разрешением матриц и светосилой, а также коэффициентом оптического увеличения в отличие от предыдущих аналогов. Ракеты Х-БПЛА являются наиболее эффективным высокоточным оружием в боекомплекте «Орионов». Они оснащены полуавтоматическими лазерными системами наведения и представляют собой модификацию ПТУР 9М133−1 «Корнет» воздушного базирования. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля по решению президента России Владимира Путина. Минобороны сообщило 2 марта о взятии под контроль города Херсон. В тот же день началась эвакуация мирных жителей. После проведения референдума и включения Херсонской области в состав России ВСУ начали проводить перегруппировку войск на восточном направлении. В число их планов входит захват Херсона, где уже строят укрепления на случай прорыва ВСУ.