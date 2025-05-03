Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал кощунством участие представителей Украины в параде Победы, который проводится в Великобритании. Об этом он заявил журналистам, комментируя приглашение украинских делегаций на праздничные мероприятия по случаю годовщины окончания Второй мировой войны.
«Приглашать на празднование Дня Победы последователей неонацистских элементов [Лондон может]. Ну, это, конечно, не просто неуважение, неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны. Нет, это, по-русски говоря, кощунство», — заявил Песков на брифинге журналистам. Его слова передает URA.RU.
По словам пресс-секретаря, Великобритания также не может считаться объективным посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, поскольку занимает явно предвзятую позицию. Он подчеркнул, что участие украинских делегаций в памятных мероприятиях оскорбляет память как советских, так и британских ветеранов Второй мировой войны. На этом же брифинге Песков охарактеризовал современный режим на Украине как неонацистский.
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