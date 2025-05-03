Идеологической основой нынешнего киевского режима является неонацизм. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя неготовность Киева идти на мир с Россией.
«Неготовность [киевского] режима прямо ответить на сделанное Россией предложение ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм», — подчеркнул Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. В Кремле также добавили, что победа над гитлеровской Германией не является праздником для Украины.
Представитель Кремля отметил, что подобная позиция Киева отражается в нынешней внутренней и внешней политике Украины. По его словам, украинские власти продолжают игнорировать исторические достижения и традиционные ценности, а также отказываются от диалога по вопросам урегулирования ситуации с Россией.
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