Песков определил идеологию современной Украины

Песков: неонацизм является идеологической основой киевского режима
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков подчеркнул, что основа киевского режима - неонацизм
Дмитрий Песков подчеркнул, что основа киевского режима - неонацизм Фото:

Идеологической основой нынешнего киевского режима является неонацизм. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя неготовность Киева идти на мир с Россией. 

«Неготовность [киевского] режима прямо ответить на сделанное Россией предложение ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм», — подчеркнул Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. В Кремле также добавили, что победа над гитлеровской Германией не является праздником для Украины. 

Представитель Кремля отметил, что подобная позиция Киева отражается в нынешней внутренней и внешней политике Украины. По его словам, украинские власти продолжают игнорировать исторические достижения и традиционные ценности, а также отказываются от диалога по вопросам урегулирования ситуации с Россией.

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Идеологической основой нынешнего киевского режима является неонацизм. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя неготовность Киева идти на мир с Россией.  «Неготовность [киевского] режима прямо ответить на сделанное Россией предложение ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм», — подчеркнул Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. В Кремле также добавили, что победа над гитлеровской Германией не является праздником для Украины.  Представитель Кремля отметил, что подобная позиция Киева отражается в нынешней внутренней и внешней политике Украины. По его словам, украинские власти продолжают игнорировать исторические достижения и традиционные ценности, а также отказываются от диалога по вопросам урегулирования ситуации с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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