Захарова известным выражением обозначила участие ВСУ в параде в Лондоне

Захарова выразила недоумение по поводу участия ВСУ в параде Победы в Лондоне
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Мария Захарова выразила недоумение тем, что ВСУ допустили до участия в параде Победы в Лондоне
Мария Захарова выразила недоумение тем, что ВСУ допустили до участия в параде Победы в Лондоне Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала участие украинских военнослужащих в параде в Лондоне, посвященном 80-летию Победы над нацистской Германией. Она выказала недоумение тем, почему к участию в принципе допустили ВСУ, который проявляет нацизм с самого начала СВО, что и послужило началом для операции со стороны РФ в принципе. 

«Есть такое выражение — „по весне узнаем, кто где нагадил“. Получается, что через 80 лет мы узнали, кто, как и с кем гадил тогда», — отметила Захарова в беседе с «Коммерсантом». Представитель МИД тем самым выразила недоумение по поводу приглашения украинских военных на мероприятие, призванное напомнить о победе над нацизмом.

Ранее Министерство обороны Великобритании официально заявило, что ВСУ приглашены для участия в лондонском параде, который состоится 5 мая. При этом ЕС рекомендовал странам-кандидатам воздержаться от участия в российских мероприятиях. Также сообщалось, что 3 мая президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность нанесения удара по параду Победы в Москве, заявив, что российская сторона якобы «переживает за проведение парада».

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала участие украинских военнослужащих в параде в Лондоне, посвященном 80-летию Победы над нацистской Германией. Она выказала недоумение тем, почему к участию в принципе допустили ВСУ, который проявляет нацизм с самого начала СВО, что и послужило началом для операции со стороны РФ в принципе.  «Есть такое выражение — „по весне узнаем, кто где нагадил“. Получается, что через 80 лет мы узнали, кто, как и с кем гадил тогда», — отметила Захарова в беседе с «Коммерсантом». Представитель МИД тем самым выразила недоумение по поводу приглашения украинских военных на мероприятие, призванное напомнить о победе над нацизмом. Ранее Министерство обороны Великобритании официально заявило, что ВСУ приглашены для участия в лондонском параде, который состоится 5 мая. При этом ЕС рекомендовал странам-кандидатам воздержаться от участия в российских мероприятиях. Также сообщалось, что 3 мая президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность нанесения удара по параду Победы в Москве, заявив, что российская сторона якобы «переживает за проведение парада».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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