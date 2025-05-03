Россия ожидает от Киева окончательных шагов, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля также подчеркнул, что целью предложенных Россией перемирий в честь Дня Победы является проверка готовности украинских властей к поиску путей устойчивого мира.
«Россия ждет от Киева окончательных действий, направленных на деэскалацию ситуации в праздничные дни», — сообщил Песков журналистам в ходе брифинга. Его слова передает корреспондент URA.RU. По словам официального представителя Кремля, заявления украинских властей по поводу перемирия свидетельствуют о том, что неонацизм лежит в основе современного киевского режима. Также Песков отметил: «Цель предлагаемых Россией перемирий — проверка готовности Киева к поиску путей устойчивого мира».
Пресс-секретарь президента РФ напомнил также, что Москва неоднократно выступала с мирными инициативами и открыта для конструктивного диалога. При этом в Кремле считают, что отсутствие позитивного отклика со стороны Киева подчеркивает нежелание украинских властей идти на компромиссы и искать политико-дипломатические решения конфликта.
Ранее Москва уже выдвигала условия для мирного урегулирования конфликта, включая вывод украинских войск с новых российских территорий и отказ Киева от вступления в НАТО. Президент РФ Владимир Путин объявлял перемирие в честь 80-летия Победы, подчеркивая готовность к прекращению боевых действий, однако российские власти отмечают отсутствие встречных шагов со стороны Украины.
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