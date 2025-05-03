Словакия обозначила четкую позицию по Украине

Словакия не намерена поддерживать поставки вооружения и отправку военных на Украину. Об этом заявил вице-спикер парламента страны Тибор Гашпар в интервью журналистам По его словам, у Братиславы сформировалась однозначная позиция, согласно которой страна не будет участвовать в эскалации конфликта на территории Украины.
«У Словакии есть четкая позиция, которая состоит в том, что мы не хотим поддерживать дальнейшие поставки вооружений на Украину. <...> Мы отвергаем мысль об отправке военнослужащих на Украину, о чем говорят, например, лидеры Британии и Франции», — пояснил Гашпар. Его слова приводит ТАСС.
Политик уточнил, что Словакия выступает против любого военного вмешательства в конфликт. По его мнению, несмотря на обсуждения в ряде западных стран, в том числе Великобритании и Франции, возможной отправки военных специалистов или инструкторов для поддержки Киева, словацкие власти считают такие инициативы недопустимыми и не планируют к ним присоединяться.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо неоднократно подчеркивал, что выступает против участия страны в военных операциях на Украине, несмотря на разногласия среди оппозиции. В конце марта представители как коалиции, так и оппозиции критиковали идею отправки словацких военных, однако некоторые оппозиционные политики позже допускали такую возможность в случае смены власти.
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