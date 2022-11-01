Newsweek: в США возник дефицит лекарств, продуктов и топлива

01 ноября 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

Запасов топлива в США хватит только на месяц, заявили в Newsweek Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США испытывают нехватку топлива, лекарственных средств, продуктов питания и рабочей силы. Об этом сообщает издание Newsweek. «Десятки секторов с трудом удовлетворяют спрос. США испытывают дефицит, начиная от рабочей силы и медикаментов и до комплектующих, необходимых для выполнения оборонного заказа», — написали в издании. Там также уточнили, что из-за конфликта на Украине происходят сбои в поставках, что и отражается на работе разных секторов экономики страны. Как заявила Newsweek доцент университета Нотр-Дам Кейтлин Вовак, сокращение поставок дизеля в США усугубляется запретом на российский импорт российских энергоресурсов. Издание уточняет, что запасов топлива в штатах хватить только на месяц. Как сообщили в издании, дефицит медикаментов связан с поставками из Китая из-за пандемии. КНР по-прежнему закрывает населенные пункты при обнаружении COVID-19. Нехватка рабочей силы в США связана с нежеланием граждан возвращаться с удаленной работы в офис. «Те люди, которые обнаружили, что им нравится работать удаленно, они не хотят возвращаться в офис, если они могут избежать этого», — рассказала журналу экономист Орен Левин-Уолдман. После начала спецоперации на Украине многие страны Запада стали оказывать военную и финансовую поддержку Киеву. США столкнулись с нехваткой техники. Соединенные Штаты заявили о снижении боеготовности американской морской авиации из-за трудностей с поставками запчастей, передает RT.

США испытывают нехватку топлива, лекарственных средств, продуктов питания и рабочей силы. Об этом сообщает издание Newsweek. «Десятки секторов с трудом удовлетворяют спрос. США испытывают дефицит, начиная от рабочей силы и медикаментов и до комплектующих, необходимых для выполнения оборонного заказа», — написали в издании. Там также уточнили, что из-за конфликта на Украине происходят сбои в поставках, что и отражается на работе разных секторов экономики страны. Как заявила Newsweek доцент университета Нотр-Дам Кейтлин Вовак, сокращение поставок дизеля в США усугубляется запретом на российский импорт российских энергоресурсов. Издание уточняет, что запасов топлива в штатах хватить только на месяц. Как сообщили в издании, дефицит медикаментов связан с поставками из Китая из-за пандемии. КНР по-прежнему закрывает населенные пункты при обнаружении COVID-19. Нехватка рабочей силы в США связана с нежеланием граждан возвращаться с удаленной работы в офис. «Те люди, которые обнаружили, что им нравится работать удаленно, они не хотят возвращаться в офис, если они могут избежать этого», — рассказала журналу экономист Орен Левин-Уолдман. После начала спецоперации на Украине многие страны Запада стали оказывать военную и финансовую поддержку Киеву. США столкнулись с нехваткой техники. Соединенные Штаты заявили о снижении боеготовности американской морской авиации из-за трудностей с поставками запчастей, передает RT.