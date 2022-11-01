Newsweek: в США возник дефицит лекарств, продуктов и топлива

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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сша, американский
Запасов топлива в США хватит только на месяц, заявили в Newsweek Фото:
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США испытывают нехватку топлива, лекарственных средств, продуктов питания и рабочей силы. Об этом сообщает издание Newsweek.

«Десятки секторов с трудом удовлетворяют спрос. США испытывают дефицит, начиная от рабочей силы и медикаментов и до комплектующих, необходимых для выполнения оборонного заказа», — написали в издании. Там также уточнили, что из-за конфликта на Украине происходят сбои в поставках, что и отражается на работе разных секторов экономики страны.

Как заявила Newsweek доцент университета Нотр-Дам Кейтлин Вовак, сокращение поставок дизеля в США усугубляется запретом на российский импорт российских энергоресурсов. Издание уточняет, что запасов топлива в штатах хватить только на месяц.

Как сообщили в издании, дефицит медикаментов связан с поставками из Китая из-за пандемии. КНР по-прежнему закрывает населенные пункты при обнаружении COVID-19.

Нехватка рабочей силы в США связана с нежеланием граждан возвращаться с удаленной работы в офис. «Те люди, которые обнаружили, что им нравится работать удаленно, они не хотят возвращаться в офис, если они могут избежать этого», — рассказала журналу экономист Орен Левин-Уолдман.

После начала спецоперации на Украине многие страны Запада стали оказывать военную и финансовую поддержку Киеву. США столкнулись с нехваткой техники. Соединенные Штаты заявили о снижении боеготовности американской морской авиации из-за трудностей с поставками запчастей, передает RT.

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США испытывают нехватку топлива, лекарственных средств, продуктов питания и рабочей силы. Об этом сообщает издание Newsweek. «Десятки секторов с трудом удовлетворяют спрос. США испытывают дефицит, начиная от рабочей силы и медикаментов и до комплектующих, необходимых для выполнения оборонного заказа», — написали в издании. Там также уточнили, что из-за конфликта на Украине происходят сбои в поставках, что и отражается на работе разных секторов экономики страны. Как заявила Newsweek доцент университета Нотр-Дам Кейтлин Вовак, сокращение поставок дизеля в США усугубляется запретом на российский импорт российских энергоресурсов. Издание уточняет, что запасов топлива в штатах хватить только на месяц. Как сообщили в издании, дефицит медикаментов связан с поставками из Китая из-за пандемии. КНР по-прежнему закрывает населенные пункты при обнаружении COVID-19. Нехватка рабочей силы в США связана с нежеланием граждан возвращаться с удаленной работы в офис. «Те люди, которые обнаружили, что им нравится работать удаленно, они не хотят возвращаться в офис, если они могут избежать этого», — рассказала журналу экономист Орен Левин-Уолдман. После начала спецоперации на Украине многие страны Запада стали оказывать военную и финансовую поддержку Киеву. США столкнулись с нехваткой техники. Соединенные Штаты заявили о снижении боеготовности американской морской авиации из-за трудностей с поставками запчастей, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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