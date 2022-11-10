SHOT: умер звезда сериалов про полицию Стоянов

10 ноября 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Предварительной причиной смерти называют передозировку Фото: Денис Моргунов © URA.RU Актер Андрей Стоянов, известный по сериалам про полицию, умер. Предварительной причиной смерти называют передозировку, без указания, чем именно. Об этом сообщили в СМИ. «Умер актер Андрей Стоянов. По нашим данным, это произошло пару часов назад», —сообщает telegram-канал SHOT. Уточняется, что сначала он потерял сознание. Затем ему вызвали скорую, однако спасти актера не удалось. Стоянову было 48 лет. Он родился в 1974 году в украинском городе Славянск. Сниматься он начал в 2007 году, его дебютом была роль в сериале «Адвокат 4». Первую главную роль он исполнил в 2012 году, снявшись в сериале «Фантом» в роли оперуполномоченного ФСБ Омельченко. Также появлялся в одной главных ролей в детективной комедии «Курортная полиция». Затем его актерская карьера складывалась из множества фильмов о полиции и детективах.

Актер Андрей Стоянов, известный по сериалам про полицию, умер. Предварительной причиной смерти называют передозировку, без указания, чем именно. Об этом сообщили в СМИ. «Умер актер Андрей Стоянов. По нашим данным, это произошло пару часов назад», —сообщает telegram-канал SHOT. Уточняется, что сначала он потерял сознание. Затем ему вызвали скорую, однако спасти актера не удалось. Стоянову было 48 лет. Он родился в 1974 году в украинском городе Славянск. Сниматься он начал в 2007 году, его дебютом была роль в сериале «Адвокат 4». Первую главную роль он исполнил в 2012 году, снявшись в сериале «Фантом» в роли оперуполномоченного ФСБ Омельченко. Также появлялся в одной главных ролей в детективной комедии «Курортная полиция». Затем его актерская карьера складывалась из множества фильмов о полиции и детективах.