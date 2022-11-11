Набиуллина назвала будущее «как никогда туманным»

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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ не экс-зампреда Алексея Швецова Фото:

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что будущее как никогда туманно. Так она высказалась на форуме Finopolis.

«Я в принципе не знаю человека, который генерировал бы больше новых идей, чем Сергей Анатольевич [Швецов] (бывший зампред ЦБ — прим. URA.RU). Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич», — заявила Набиуллина, представляя одного из спикеров форума, трансляция ведется на сайте Finopolis.

Ранее Набиуллина заявила о нежелании искать дно, в котором может быть экономика РФ. Она также отмечала, что базовый сценарий Центробанка сместился в сторону более жесткого варианта развития ситуации.

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что будущее как никогда туманно. Так она высказалась на форуме Finopolis. «Я в принципе не знаю человека, который генерировал бы больше новых идей, чем Сергей Анатольевич [Швецов] (бывший зампред ЦБ — прим. URA.RU). Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич», — заявила Набиуллина, представляя одного из спикеров форума, трансляция ведется на сайте Finopolis. Ранее Набиуллина заявила о нежелании искать дно, в котором может быть экономика РФ. Она также отмечала, что базовый сценарий Центробанка сместился в сторону более жесткого варианта развития ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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