В Киеве обиделись на венгерского депутата за «отмену» Украины

13 ноября 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

Венгерское правительство должно осудить депутата Ласло Тороцкаи за безответственное заявления, заявил Олег Николенко Фото: Александр Мамаев © URA.RU Венгерское государство должно осудить депутата венгерского парламента Ласло Тороцкаи за халатные заявления. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко. Такое он заявил после того, как Тороцкаи поздравлял Польшу с Днем независимости и в итоге случайно «отменил» Украину, забыв о ее существовании на карте мира. «Призыв венгерского депутата Ласло Торокая к пересмотру государственных границ неприемлем. Призываем венгерское правительство осудить подобные безответственные заявления, подрывающие двусторонние отношения и не соответствующие духу добрососедства», — сообщил Николенко в соцсетях. Ранее депутат Тороцкаи поздравляя Польшу с Днем независимости и пожелал, чтобы страны вскоре «снова встретились на общей польско-венгерской границе». В результате политик случайно «отменил» Украину, забыв о ее существовании на карте мира.

Венгерское государство должно осудить депутата венгерского парламента Ласло Тороцкаи за халатные заявления. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко. Такое он заявил после того, как Тороцкаи поздравлял Польшу с Днем независимости и в итоге случайно «отменил» Украину, забыв о ее существовании на карте мира. «Призыв венгерского депутата Ласло Торокая к пересмотру государственных границ неприемлем. Призываем венгерское правительство осудить подобные безответственные заявления, подрывающие двусторонние отношения и не соответствующие духу добрососедства», — сообщил Николенко в соцсетях. Ранее депутат Тороцкаи поздравляя Польшу с Днем независимости и пожелал, чтобы страны вскоре «снова встретились на общей польско-венгерской границе». В результате политик случайно «отменил» Украину, забыв о ее существовании на карте мира.