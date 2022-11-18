В «Комсомольской правде» определились с тем, кто заменит Сунгоркина

На замену ушедшему из жизни Владимиру Сунгоркину, главным редактором «Комсомольской правды» станет Олеся Носова. Об этом сообщается на сайте ИД «Комсомольская правда».
«Первый заместитель главного редактора, шеф-редактор и издатель сайта KP.RU Олеся Носова будет назначена главным редактором и генеральным директором „Комсомольской правды“ 22 ноября», — пишет издание. Свою должность Носова займет по решению Совета директоров. Уточняется, что девушка работает в издательском доме с 1994 года. Одним из крайних достижений Носовой является премия «Медиа-менеджер России» в номинации «Главные редакторы новых медиа».
Ранее сообщалось, что главный редактор «Комсомольской правды» Сунгоркин погиб во время экспедиции в Приморье. Причиной смерти мужчины стал инсульт. После президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося главреда.
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На замену ушедшему из жизни Владимиру Сунгоркину, главным редактором «Комсомольской правды» станет Олеся Носова. Об этом сообщается на сайте ИД «Комсомольская правда». «Первый заместитель главного редактора, шеф-редактор и издатель сайта KP.RU Олеся Носова будет назначена главным редактором и генеральным директором „Комсомольской правды“ 22 ноября», — пишет издание. Свою должность Носова займет по решению Совета директоров. Уточняется, что девушка работает в издательском доме с 1994 года. Одним из крайних достижений Носовой является премия «Медиа-менеджер России» в номинации «Главные редакторы новых медиа». Ранее сообщалось, что главный редактор «Комсомольской правды» Сунгоркин погиб во время экспедиции в Приморье. Причиной смерти мужчины стал инсульт. После президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося главреда.