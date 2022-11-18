В «Комсомольской правде» определились с тем, кто заменит Сунгоркина

Новым главным редактором «Комсомольской правды» станет Олеся Носова

18 ноября 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

На замену Владимиру Сунгоркину пришла Олеся Носова Фото: Владимир Андреев © URA.RU На замену ушедшему из жизни Владимиру Сунгоркину, главным редактором «Комсомольской правды» станет Олеся Носова. Об этом сообщается на сайте ИД «Комсомольская правда». «Первый заместитель главного редактора, шеф-редактор и издатель сайта KP.RU Олеся Носова будет назначена главным редактором и генеральным директором „Комсомольской правды“ 22 ноября», — пишет издание. Свою должность Носова займет по решению Совета директоров. Уточняется, что девушка работает в издательском доме с 1994 года. Одним из крайних достижений Носовой является премия «Медиа-менеджер России» в номинации «Главные редакторы новых медиа». Ранее сообщалось, что главный редактор «Комсомольской правды» Сунгоркин погиб во время экспедиции в Приморье. Причиной смерти мужчины стал инсульт. После президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося главреда.

На замену ушедшему из жизни Владимиру Сунгоркину, главным редактором «Комсомольской правды» станет Олеся Носова. Об этом сообщается на сайте ИД «Комсомольская правда». «Первый заместитель главного редактора, шеф-редактор и издатель сайта KP.RU Олеся Носова будет назначена главным редактором и генеральным директором „Комсомольской правды“ 22 ноября», — пишет издание. Свою должность Носова займет по решению Совета директоров. Уточняется, что девушка работает в издательском доме с 1994 года. Одним из крайних достижений Носовой является премия «Медиа-менеджер России» в номинации «Главные редакторы новых медиа». Ранее сообщалось, что главный редактор «Комсомольской правды» Сунгоркин погиб во время экспедиции в Приморье. Причиной смерти мужчины стал инсульт. После президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося главреда.