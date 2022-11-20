В США призвали страны НАТО к сотрудничеству с Россией в важном для мира регионе

Офицер береговой охраны США Бригэм потребовал возобновить контакты с Москвой по Арктике

21 ноября 2022 в 08:16 Размер текста - 17 +

Решения проблем в Арктике будет трудно реализовать без участия России, заявил Бригэм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Страны НАТО должны возобновить дипломатические отношения с Россией по Арктике для реализации арктических соглашений, а также решению проблем загрязнения нефтью. Об этом заявил офицер береговой охраны США Лоусон Бригэм. «Недавние арктические соглашения по поиску и спасению, проблемам загрязнения нефтью и научному сотрудничеству нельзя вот так просто реализовать без тесного сотрудничества с Россией», — передает слова военного The Hill. Также офицер добавил, что без участия российской стороны с реализацией комплексных исследований в рамках «Соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана» могут возникнуть большие трудности. По словам Бригэма, после присоединения Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу, семь из восьми арктических государств будут на стороне НАТО. «В будущем Россия будет сидеть за одним „столом арктических государств“ с семью членами НАТО», — заявил он. Ранее сообщалось, что НАТО направила свои авианосцы в сторону территорий РФ в Арктике, передает RT. Таким образом Альянс решил продемонстрировать, что за действиями Москвы на территории ведется пристальное наблюдение.

Страны НАТО должны возобновить дипломатические отношения с Россией по Арктике для реализации арктических соглашений, а также решению проблем загрязнения нефтью. Об этом заявил офицер береговой охраны США Лоусон Бригэм. «Недавние арктические соглашения по поиску и спасению, проблемам загрязнения нефтью и научному сотрудничеству нельзя вот так просто реализовать без тесного сотрудничества с Россией», — передает слова военного The Hill. Также офицер добавил, что без участия российской стороны с реализацией комплексных исследований в рамках «Соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана» могут возникнуть большие трудности. По словам Бригэма, после присоединения Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу, семь из восьми арктических государств будут на стороне НАТО. «В будущем Россия будет сидеть за одним „столом арктических государств“ с семью членами НАТО», — заявил он. Ранее сообщалось, что НАТО направила свои авианосцы в сторону территорий РФ в Арктике, передает RT. Таким образом Альянс решил продемонстрировать, что за действиями Москвы на территории ведется пристальное наблюдение.