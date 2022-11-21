Польша отменила штраф «Газпрому» за строительство «Северного потока — 2»

Польский суд отменил решение о наложении штрафов на российскую компанию «Газпром» за строительство «Северного потока — 2». Об этом сообщает польское Управление по защите конкуренции и потребителей UOKiK.
Ранее, в 2020 году, польский антимонопольный регулятор оштрафовал «Газпром» за создание компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» без согласия главы регулятора. Штраф составил 7,6 миллиарда долларов. «Предприниматели обжаловали это решение, и 21 ноября суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил вынесенное решение», — сообщает UOKiK.
Ранее издание РБК сообщало, что компания «Газпром» собирается обжаловать штраф польского антимонопольного регулятора UOKiK в 7,6 млрд долларов. Таким образом UOKiK пытается противодействовать строительству «Северного потока — 2».
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Польский суд отменил решение о наложении штрафов на российскую компанию «Газпром» за строительство «Северного потока — 2». Об этом сообщает польское Управление по защите конкуренции и потребителей UOKiK. Ранее, в 2020 году, польский антимонопольный регулятор оштрафовал «Газпром» за создание компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» без согласия главы регулятора. Штраф составил 7,6 миллиарда долларов. «Предприниматели обжаловали это решение, и 21 ноября суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил вынесенное решение», — сообщает UOKiK. Ранее издание РБК сообщало, что компания «Газпром» собирается обжаловать штраф польского антимонопольного регулятора UOKiK в 7,6 млрд долларов. Таким образом UOKiK пытается противодействовать строительству «Северного потока — 2».