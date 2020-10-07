Газпром отреагировал на штраф от Польши. «Политическое решение»

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Клипарт. Сургут, газпром
В «Газпроме» заявили, что Польша пытается противодействовать строительству «Северного потока-2» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Российская энергетическая компания «Газпром» собирается обжаловать штраф польского антимонопольного регулятора UOKiK в 7,6 млрд долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

«Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства», — передает издание слова источника. «Газпром» планирует обжаловать штраф польской компании в 7,6 млрд долларов. В компании заявили, что санкция Польши является политическим решением. Так UOKiK пытается противодействовать строительству «Северного потока-2».

Ранее польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» и его партнеров за поддержку строительства газопровода «Северный поток-2». Штраф составил 7,6 млрд долларов. Компании-партнеры «Газпрома» оштрафованы на 61 млн долларов. Эта сумма составляет 10% годового оборота компаний, передает «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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