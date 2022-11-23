Продюсер BBC показал видео взорванных «Северных потоков»

Продюсер телеканала BBC Костас Каллергис поделился видео с места повреждения «Северных потоков». Он сообщил, что трубопроводы были сорваны с места.
«Главное из обнаруженного нами — то, что крупные сегменты трубопровода были сорваны с места взрывом и переместились на значительное расстояние относительно своего первоначального места расположения», — написал Каллергис в соцсети Twitter (заблокирован в РФ). По его словам, это подтверждает информацию консорциума «Северного потока — 1».
Каллергис рассказал, что на две лежат в основном средние обломки весом до нескольких килограмм, а крупных фрагментов не видно. Они находятся в 150-200 метрах от места, где были изначально.
В конце сентября на «Северных потоках» резко упало давление из-за физических повреждений, передает «Дни.ру». Оператор газопровода отмечал, что там зафиксировали утечку газа. ФСБ и Генпрокуратура РФ признали произошедшее актами международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что во взрыве виноваты англосаксы. Служба безопасности Швеции подтвердила, что на «Северных потоках» были совершены диверсии, сообщает РАПСИ.
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Продюсер телеканала BBC Костас Каллергис поделился видео с места повреждения «Северных потоков». Он сообщил, что трубопроводы были сорваны с места. «Главное из обнаруженного нами — то, что крупные сегменты трубопровода были сорваны с места взрывом и переместились на значительное расстояние относительно своего первоначального места расположения», — написал Каллергис в соцсети Twitter (заблокирован в РФ). По его словам, это подтверждает информацию консорциума «Северного потока — 1». Каллергис рассказал, что на две лежат в основном средние обломки весом до нескольких килограмм, а крупных фрагментов не видно. Они находятся в 150-200 метрах от места, где были изначально. В конце сентября на «Северных потоках» резко упало давление из-за физических повреждений, передает «Дни.ру». Оператор газопровода отмечал, что там зафиксировали утечку газа. ФСБ и Генпрокуратура РФ признали произошедшее актами международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что во взрыве виноваты англосаксы. Служба безопасности Швеции подтвердила, что на «Северных потоках» были совершены диверсии, сообщает РАПСИ.