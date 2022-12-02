«Коммерсант»: российский производитель мороженого Baskin Robbins пытается спасти бизнес

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Предприятие общественного питания Вкусно и точка на улице Викулова. Екатеринбург, мороженое
Мороженое Baskin Robbins может перестать выпускаться в РФ Фото:
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Российский производитель мороженого под брендом Baskin Robbins пытается спасти бизнес. Заявки на регистрацию новых товарных знаков уже поданы в Роспатент.

«Российский производитель мороженого под брендом Baskin Robbins АО БРПИ (ранее „Баскин Роббинс Продакшн Интернэшнл Лимитед“) в октябре—ноябре подало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков BRandICE», — пишет «Коммерсант». Также сообщается, что работающие по франшизе кафе меняют вывески. Согласно материалу, на одном из доменов компании с линейкой мороженого Vegan уже используется новый бренд.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Так, российский рынок покинула сеть ресторанов McDonald’s, а финский продуктовый гигант Valio продал свой бизнес в России группе «Велком». В Минпромторге РФ заявляли, что часть иностранных компаний хотят вернуться на российский рынок.

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Российский производитель мороженого под брендом Baskin Robbins пытается спасти бизнес. Заявки на регистрацию новых товарных знаков уже поданы в Роспатент. «Российский производитель мороженого под брендом Baskin Robbins АО БРПИ (ранее „Баскин Роббинс Продакшн Интернэшнл Лимитед“) в октябре—ноябре подало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков BRandICE», — пишет «Коммерсант». Также сообщается, что работающие по франшизе кафе меняют вывески. Согласно материалу, на одном из доменов компании с линейкой мороженого Vegan уже используется новый бренд. Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Так, российский рынок покинула сеть ресторанов McDonald’s, а финский продуктовый гигант Valio продал свой бизнес в России группе «Велком». В Минпромторге РФ заявляли, что часть иностранных компаний хотят вернуться на российский рынок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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