«Коммерсант»: российский производитель мороженого Baskin Robbins пытается спасти бизнес

Российский производитель мороженого под брендом Baskin Robbins пытается спасти бизнес. Заявки на регистрацию новых товарных знаков уже поданы в Роспатент.
«Российский производитель мороженого под брендом Baskin Robbins АО БРПИ (ранее „Баскин Роббинс Продакшн Интернэшнл Лимитед“) в октябре—ноябре подало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков BRandICE», — пишет «Коммерсант». Также сообщается, что работающие по франшизе кафе меняют вывески. Согласно материалу, на одном из доменов компании с линейкой мороженого Vegan уже используется новый бренд.
Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Так, российский рынок покинула сеть ресторанов McDonald’s, а финский продуктовый гигант Valio продал свой бизнес в России группе «Велком». В Минпромторге РФ заявляли, что часть иностранных компаний хотят вернуться на российский рынок.
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Российский производитель мороженого под брендом Baskin Robbins пытается спасти бизнес. Заявки на регистрацию новых товарных знаков уже поданы в Роспатент. «Российский производитель мороженого под брендом Baskin Robbins АО БРПИ (ранее „Баскин Роббинс Продакшн Интернэшнл Лимитед“) в октябре—ноябре подало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков BRandICE», — пишет «Коммерсант». Также сообщается, что работающие по франшизе кафе меняют вывески. Согласно материалу, на одном из доменов компании с линейкой мороженого Vegan уже используется новый бренд. Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Так, российский рынок покинула сеть ресторанов McDonald’s, а финский продуктовый гигант Valio продал свой бизнес в России группе «Велком». В Минпромторге РФ заявляли, что часть иностранных компаний хотят вернуться на российский рынок.