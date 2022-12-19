19 декабря 2022

BBC: Украина укрепит границу из-за встречи Путина с Лукашенко

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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., путин владимир, лукашенко александр
В МИД Украины заявили об укреплении границ с Белоруссией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Визит президента России Владимира Путина в Минск вызывает опасения у украинских политиков. В связи с этим Украина укрепляет свою границу с Белоруссией, ожидая новых маневров со стороны РФ в конфликте. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

«Мы строим наши линии обороны по всей границе с Россией и Беларусью», — отреагировал на визит Путина в Белоруссию Енин, его слова цитируют BBC. По словам министра, Украина будет укреплять границу с Белоруссией вооруженными силами и боеприпасами.

В понедельник, 19 декабря, в Минске состоялась встреча Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе нее Путин сообщил, что военное сотрудничество стран будет усилено в связи с напряженной обстановкой на границах союзного государства. Также белорусских летчиков будут обучать летать с ядерными боезарядами. В Белом доме обеспокоены ролью Белоруссии в ситуации вокруг СВО, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, слова которой передает RT.

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Визит президента России Владимира Путина в Минск вызывает опасения у украинских политиков. В связи с этим Украина укрепляет свою границу с Белоруссией, ожидая новых маневров со стороны РФ в конфликте. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин. «Мы строим наши линии обороны по всей границе с Россией и Беларусью», — отреагировал на визит Путина в Белоруссию Енин, его слова цитируют BBC. По словам министра, Украина будет укреплять границу с Белоруссией вооруженными силами и боеприпасами. В понедельник, 19 декабря, в Минске состоялась встреча Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе нее Путин сообщил, что военное сотрудничество стран будет усилено в связи с напряженной обстановкой на границах союзного государства. Также белорусских летчиков будут обучать летать с ядерными боезарядами. В Белом доме обеспокоены ролью Белоруссии в ситуации вокруг СВО, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, слова которой передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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