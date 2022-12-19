BBC: Украина укрепит границу из-за встречи Путина с Лукашенко

20 декабря 2022 в 04:25 Размер текста - 17 +

В МИД Украины заявили об укреплении границ с Белоруссией Фото: Официальное интернет-представительство Президента России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Визит президента России Владимира Путина в Минск вызывает опасения у украинских политиков. В связи с этим Украина укрепляет свою границу с Белоруссией, ожидая новых маневров со стороны РФ в конфликте. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин. «Мы строим наши линии обороны по всей границе с Россией и Беларусью», — отреагировал на визит Путина в Белоруссию Енин, его слова цитируют BBC. По словам министра, Украина будет укреплять границу с Белоруссией вооруженными силами и боеприпасами. В понедельник, 19 декабря, в Минске состоялась встреча Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе нее Путин сообщил, что военное сотрудничество стран будет усилено в связи с напряженной обстановкой на границах союзного государства. Также белорусских летчиков будут обучать летать с ядерными боезарядами. В Белом доме обеспокоены ролью Белоруссии в ситуации вокруг СВО, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, слова которой передает RT.

Визит президента России Владимира Путина в Минск вызывает опасения у украинских политиков. В связи с этим Украина укрепляет свою границу с Белоруссией, ожидая новых маневров со стороны РФ в конфликте. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин. «Мы строим наши линии обороны по всей границе с Россией и Беларусью», — отреагировал на визит Путина в Белоруссию Енин, его слова цитируют BBC. По словам министра, Украина будет укреплять границу с Белоруссией вооруженными силами и боеприпасами. В понедельник, 19 декабря, в Минске состоялась встреча Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе нее Путин сообщил, что военное сотрудничество стран будет усилено в связи с напряженной обстановкой на границах союзного государства. Также белорусских летчиков будут обучать летать с ядерными боезарядами. В Белом доме обеспокоены ролью Белоруссии в ситуации вокруг СВО, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, слова которой передает RT.