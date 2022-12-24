В США заявили о поворотном моменте в СВО: главное к вечеру 24 декабря

24 декабря 2022 в 22:02 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили «склад смерти» ВСУ, где хранилось артиллерийское оружие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США назвали заявление президента РФ Владимира Путина об отсутствии ограничений для финансирования российской армии поворотным моментом в СВО. Штаты заставят украинского лидера Владимира Зеленского принять мирный план, если ВСУ не продвинутся на фронте до весны 2023 года. URA.RU приводит главные новости к вечеру 24 декабря. Заявление Владимира Путина об отсутствии ограничений для финансирования Вооруженных сил РФ можно является поворотным моментом в тактике России в ходе СВО. В 19FortyFive уточнили, что слова российского президента могут быть намеком на использование Москвой баллистической ракеты «Сармат».

Владимир Зеленский будет обязан принять свой мирный план, если украинские войска не продвинутся на фронте до весны 2023 года. Об этом заявил источник в офисе президента Украины.

Российские войска уничтожили тактическую группу иностранных наемников на Донецком направлении. Также ВС РФ нанесли поражение 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, сообщается в сводке Минобороны.

Обстановка в зоне спецоперации везде является тяжелой из-за постоянных боевых действий и жертв. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал замкомандира разведки Первой Славянской бригады Роман Лихачев.

Тактика командующего войсками РФ в зоне спецоперации генерала Сергея Суровикина является проницательной, пишет Politico. В издании отметили, что возможное контрнаступление усиленной армии РФ под руководством генерала вызывает тревогу.

Российскими военными был уничтожен «склад смерти» ВСУ. На нем хранилось ракетно-артиллерийское вооружение сил Украины, передает «Пятый канал».

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, получивший ранение в Донецке, был перевезен в подмосковный госпиталь. Его помощник заявил, что Рогозину проведут операцию по извлечению осколка через несколько дней.

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На Украине были уничтожены два наемника из Грузии. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

В США назвали заявление президента РФ Владимира Путина об отсутствии ограничений для финансирования российской армии поворотным моментом в СВО. Штаты заставят украинского лидера Владимира Зеленского принять мирный план, если ВСУ не продвинутся на фронте до весны 2023 года. URA.RU приводит главные новости к вечеру 24 декабря.