В США заявили о поворотном моменте в СВО: главное к вечеру 24 декабря

ВС РФ уничтожили «склад смерти» ВСУ, где хранилось артиллерийское оружие
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В США назвали заявление президента РФ Владимира Путина об отсутствии ограничений для финансирования российской армии поворотным моментом в СВО. Штаты заставят украинского лидера Владимира Зеленского принять мирный план, если ВСУ не продвинутся на фронте до весны 2023 года. URA.RU приводит главные новости к вечеру 24 декабря.
- Заявление Владимира Путина об отсутствии ограничений для финансирования Вооруженных сил РФ можно является поворотным моментом в тактике России в ходе СВО. В 19FortyFive уточнили, что слова российского президента могут быть намеком на использование Москвой баллистической ракеты «Сармат».
- Владимир Зеленский будет обязан принять свой мирный план, если украинские войска не продвинутся на фронте до весны 2023 года. Об этом заявил источник в офисе президента Украины.
- Российские войска уничтожили тактическую группу иностранных наемников на Донецком направлении. Также ВС РФ нанесли поражение 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, сообщается в сводке Минобороны.
- Обстановка в зоне спецоперации везде является тяжелой из-за постоянных боевых действий и жертв. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал замкомандира разведки Первой Славянской бригады Роман Лихачев.
- Тактика командующего войсками РФ в зоне спецоперации генерала Сергея Суровикина является проницательной, пишет Politico. В издании отметили, что возможное контрнаступление усиленной армии РФ под руководством генерала вызывает тревогу.
- Российскими военными был уничтожен «склад смерти» ВСУ. На нем хранилось ракетно-артиллерийское вооружение сил Украины, передает «Пятый канал».
- Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, получивший ранение в Донецке, был перевезен в подмосковный госпиталь. Его помощник заявил, что Рогозину проведут операцию по извлечению осколка через несколько дней.
- Белоруссия сыграет решающее значение в ходе конфликта Москвы и Киева. Причиной тому является развертывание войск Беларуси, на которые частично переключатся украинцы, пишет Neue Zürcher Zeitung.
- На Украине были уничтожены два наемника из Грузии. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».
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