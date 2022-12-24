Силуанов: Россия пойдет на принцип в торговле нефтью с Западом

Силуанов: Россия будет искать новых потребителей нефти в ответ на потолок цен Запада

25 декабря 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

Антон Силуанов отметил, что Россия будет искать новых потребителей нефти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия не будет поставлять нефть по ценам, обозначенным в потолке цен Запада, и будет искать новых потребителей топлива. С таким заявлением выступил глава Минфина России Антон Силуанов. «Мы ищем новых потребителей нефти, так как спрос на нефть будет увеличиваться, <…>, будем искать новые рынки, будем искать новую логистику, и, может быть, она будет дороже», — сказал Силуанов, отметив, что Россия не будет продавать нефть по установленным Западом ценам. Слова главы Минфина РФ передает издание Al Sharq. Ранее страны Евросоюза приняли новую санкционную меру в отношении России — потолок цен на российскую нефть. Он начал действовать 5 декабря. Согласно решению Евросоюза, баррель российской нефти не должен стоить выше 60 долларов. Министр энергетики России Александр Новак, в свою очередь, заявлял, что страна примет ответные меры на потолок цен, запретив экспорт нефти в те страны, которые его придерживаются.

Россия не будет поставлять нефть по ценам, обозначенным в потолке цен Запада, и будет искать новых потребителей топлива. С таким заявлением выступил глава Минфина России Антон Силуанов. «Мы ищем новых потребителей нефти, так как спрос на нефть будет увеличиваться, <…>, будем искать новые рынки, будем искать новую логистику, и, может быть, она будет дороже», — сказал Силуанов, отметив, что Россия не будет продавать нефть по установленным Западом ценам. Слова главы Минфина РФ передает издание Al Sharq. Ранее страны Евросоюза приняли новую санкционную меру в отношении России — потолок цен на российскую нефть. Он начал действовать 5 декабря. Согласно решению Евросоюза, баррель российской нефти не должен стоить выше 60 долларов. Министр энергетики России Александр Новак, в свою очередь, заявлял, что страна примет ответные меры на потолок цен, запретив экспорт нефти в те страны, которые его придерживаются.