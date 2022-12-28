Политолог дал прогноз, как предадут Зеленского. Видео

Политолог Мезюхо выдвинул теорию о гибели Зеленского от рук иностранных наемников
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Владимира Зеленского могут ликвидировать иностранные наемники, считает политолог Иван Мезюхо Фото:

Президента Украины Владимира Зеленского могут ликвидировать иностранные наемники. Они, в том числе, могут находиться в личной охране украинского лидера. Такое мнение озвучил политолог Иван Мезюхо.

Политолог заявил, что «покровители» Зеленского могли приставить к нему своих людей для сдерживания. «Мы не знаем, кто на самом деле охраняет президента. Может, у него охрана это тоже наемники. И охрана ли это? Или это лица, которые удерживают, и которые, в случае необходимости, могут его ликвидировать», — предположил политолог в беседе с Пятым каналом.

Ранее о судьбе Зеленского высказывался глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, президента Украины ждет трибунал после завершения спецоперации. А военный историк Юрий Кнутов предположил, что Зеленского отправят в отставку, а его место займет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Президента Украины Владимира Зеленского могут ликвидировать иностранные наемники. Они, в том числе, могут находиться в личной охране украинского лидера. Такое мнение озвучил политолог Иван Мезюхо. Политолог заявил, что «покровители» Зеленского могли приставить к нему своих людей для сдерживания. «Мы не знаем, кто на самом деле охраняет президента. Может, у него охрана это тоже наемники. И охрана ли это? Или это лица, которые удерживают, и которые, в случае необходимости, могут его ликвидировать», — предположил политолог в беседе с Пятым каналом. Ранее о судьбе Зеленского высказывался глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, президента Украины ждет трибунал после завершения спецоперации. А военный историк Юрий Кнутов предположил, что Зеленского отправят в отставку, а его место займет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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