Политолог дал прогноз, как предадут Зеленского. Видео

Политолог Мезюхо выдвинул теорию о гибели Зеленского от рук иностранных наемников

28 декабря 2022 в 22:30 Размер текста - 17 +

Владимира Зеленского могут ликвидировать иностранные наемники, считает политолог Иван Мезюхо Фото: Официальный сайт президента Украины Президента Украины Владимира Зеленского могут ликвидировать иностранные наемники. Они, в том числе, могут находиться в личной охране украинского лидера. Такое мнение озвучил политолог Иван Мезюхо. Политолог заявил, что «покровители» Зеленского могли приставить к нему своих людей для сдерживания. «Мы не знаем, кто на самом деле охраняет президента. Может, у него охрана это тоже наемники. И охрана ли это? Или это лица, которые удерживают, и которые, в случае необходимости, могут его ликвидировать», — предположил политолог в беседе с Пятым каналом. Ранее о судьбе Зеленского высказывался глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, президента Украины ждет трибунал после завершения спецоперации. А военный историк Юрий Кнутов предположил, что Зеленского отправят в отставку, а его место займет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Президента Украины Владимира Зеленского могут ликвидировать иностранные наемники. Они, в том числе, могут находиться в личной охране украинского лидера. Такое мнение озвучил политолог Иван Мезюхо. Политолог заявил, что «покровители» Зеленского могли приставить к нему своих людей для сдерживания. «Мы не знаем, кто на самом деле охраняет президента. Может, у него охрана это тоже наемники. И охрана ли это? Или это лица, которые удерживают, и которые, в случае необходимости, могут его ликвидировать», — предположил политолог в беседе с Пятым каналом. Ранее о судьбе Зеленского высказывался глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, президента Украины ждет трибунал после завершения спецоперации. А военный историк Юрий Кнутов предположил, что Зеленского отправят в отставку, а его место займет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.