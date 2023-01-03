Аналитик Тимонин: экспорт «Газпрома» рекордно снизился

03 января 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

«Газпром» поставил 85 млрд кубометров топлива за 2022 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экспорт «Газпрома» в прошлом году снизился до показателей 30-летней давности. Об этом сообщил консультант компании «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин. «По итогам 2022 года в европейские страны дальнего зарубежья „Газпром“ поставил порядка 85 миллиардов кубометров. Последний раз подобные показатели наблюдались более 30 лет назад», — цитирует РИА Новости Тимонина. По его словам, на объем экспорта повлиял отказ Европы от импорта российского газа и проблемы с экспортной инфраструктурой на ключевых направлениях. Сократились и прекратились поставки по «Северному потоку» и газопроводу «Ямал — Европа», а также снизился транзит через Украину, сообщил Тимонин. В ноябре стало известно, что у «Газпрома» снизилась добыча газа, а экспорт сократился почти наполовину. В случае падения до нуля поставок газа из РФ в Европу, топливо могут перенаправить по другим направлениям, отмечал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. В «Газпроме» уже отчитались о перевыполнении объема поставок в Китай в 2022 году, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Экспорт «Газпрома» в прошлом году снизился до показателей 30-летней давности. Об этом сообщил консультант компании «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин. «По итогам 2022 года в европейские страны дальнего зарубежья „Газпром“ поставил порядка 85 миллиардов кубометров. Последний раз подобные показатели наблюдались более 30 лет назад», — цитирует РИА Новости Тимонина. По его словам, на объем экспорта повлиял отказ Европы от импорта российского газа и проблемы с экспортной инфраструктурой на ключевых направлениях. Сократились и прекратились поставки по «Северному потоку» и газопроводу «Ямал — Европа», а также снизился транзит через Украину, сообщил Тимонин. В ноябре стало известно, что у «Газпрома» снизилась добыча газа, а экспорт сократился почти наполовину. В случае падения до нуля поставок газа из РФ в Европу, топливо могут перенаправить по другим направлениям, отмечал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. В «Газпроме» уже отчитались о перевыполнении объема поставок в Китай в 2022 году, сообщает «Федеральное агентство новостей».