Аналитик Тимонин: экспорт «Газпрома» рекордно снизился

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«Газпром» поставил 85 млрд кубометров топлива за 2022 год Фото:
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Экспорт «Газпрома» в прошлом году снизился до показателей 30-летней давности. Об этом сообщил консультант компании «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин.

«По итогам 2022 года в европейские страны дальнего зарубежья „Газпром“ поставил порядка 85 миллиардов кубометров. Последний раз подобные показатели наблюдались более 30 лет назад», — цитирует РИА Новости Тимонина.

По его словам, на объем экспорта повлиял отказ Европы от импорта российского газа и проблемы с экспортной инфраструктурой на ключевых направлениях. Сократились и прекратились поставки по «Северному потоку» и газопроводу «Ямал — Европа», а также снизился транзит через Украину, сообщил Тимонин.

В ноябре стало известно, что у «Газпрома» снизилась добыча газа, а экспорт сократился почти наполовину. В случае падения до нуля поставок газа из РФ в Европу, топливо могут перенаправить по другим направлениям, отмечал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. В «Газпроме» уже отчитались о перевыполнении объема поставок в Китай в 2022 году, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Экспорт «Газпрома» в прошлом году снизился до показателей 30-летней давности. Об этом сообщил консультант компании «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин. «По итогам 2022 года в европейские страны дальнего зарубежья „Газпром“ поставил порядка 85 миллиардов кубометров. Последний раз подобные показатели наблюдались более 30 лет назад», — цитирует РИА Новости Тимонина. По его словам, на объем экспорта повлиял отказ Европы от импорта российского газа и проблемы с экспортной инфраструктурой на ключевых направлениях. Сократились и прекратились поставки по «Северному потоку» и газопроводу «Ямал — Европа», а также снизился транзит через Украину, сообщил Тимонин. В ноябре стало известно, что у «Газпрома» снизилась добыча газа, а экспорт сократился почти наполовину. В случае падения до нуля поставок газа из РФ в Европу, топливо могут перенаправить по другим направлениям, отмечал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. В «Газпроме» уже отчитались о перевыполнении объема поставок в Китай в 2022 году, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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