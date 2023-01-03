Путин поручил показать документальный фильм о спецоперации и борьбе с нацизмом

03 января 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

В России планируют показывать военные фильмы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры до 1 января подготовить предложения по показу документального кино о спецоперации на Украине и борьбе с нацизмом. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Минкультуры России представить предложения: по обеспечению показа в киносетях отечественного документального кино на темы, посвященные специальной военной операции, борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии», — указано в списке поручений Путина после встречи с матерями участников спецоперации на Украине. Информация опубликована на сайте Кремля . Также президент поручил организовать фестиваль патриотического документального кино. Срок предоставления поручений — 1 февраля. Путин ожидает, что Минобороны РФ предоставит документалистам материалы о героизме российских военных до 1 марта. Путин встретился с матерями мобилизованных в конце ноября. Встреча была приурочена ко Дню матери. Президент заявлял о планах ввести новые льготы для жителей Донбасса и помочь реабилитироваться вернувшимся с фронта военнослужащим.

Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры до 1 января подготовить предложения по показу документального кино о спецоперации на Украине и борьбе с нацизмом. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Минкультуры России представить предложения: по обеспечению показа в киносетях отечественного документального кино на темы, посвященные специальной военной операции, борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии», — указано в списке поручений Путина после встречи с матерями участников спецоперации на Украине. Информация опубликована на сайте Кремля. Также президент поручил организовать фестиваль патриотического документального кино. Срок предоставления поручений — 1 февраля. Путин ожидает, что Минобороны РФ предоставит документалистам материалы о героизме российских военных до 1 марта. Путин встретился с матерями мобилизованных в конце ноября. Встреча была приурочена ко Дню матери. Президент заявлял о планах ввести новые льготы для жителей Донбасса и помочь реабилитироваться вернувшимся с фронта военнослужащим.