Путин поручил показать документальный фильм о спецоперации и борьбе с нацизмом

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В России планируют показывать военные фильмы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры до 1 января подготовить предложения по показу документального кино о спецоперации на Украине и борьбе с нацизмом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Минкультуры России представить предложения: по обеспечению показа в киносетях отечественного документального кино на темы, посвященные специальной военной операции, борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии», — указано в списке поручений Путина после встречи с матерями участников спецоперации на Украине. Информация опубликована на сайте Кремля.

Также президент поручил организовать фестиваль патриотического документального кино. Срок предоставления поручений — 1 февраля. Путин ожидает, что Минобороны РФ предоставит документалистам материалы о героизме российских военных до 1 марта.

Путин встретился с матерями мобилизованных в конце ноября. Встреча была приурочена ко Дню матери. Президент заявлял о планах ввести новые льготы для жителей Донбасса и помочь реабилитироваться вернувшимся с фронта военнослужащим.

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Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры до 1 января подготовить предложения по показу документального кино о спецоперации на Украине и борьбе с нацизмом. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Минкультуры России представить предложения: по обеспечению показа в киносетях отечественного документального кино на темы, посвященные специальной военной операции, борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии», — указано в списке поручений Путина после встречи с матерями участников спецоперации на Украине. Информация опубликована на сайте Кремля. Также президент поручил организовать фестиваль патриотического документального кино. Срок предоставления поручений — 1 февраля. Путин ожидает, что Минобороны РФ предоставит документалистам материалы о героизме российских военных до 1 марта. Путин встретился с матерями мобилизованных в конце ноября. Встреча была приурочена ко Дню матери. Президент заявлял о планах ввести новые льготы для жителей Донбасса и помочь реабилитироваться вернувшимся с фронта военнослужащим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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