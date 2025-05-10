Песков оценил переговоры Путина с лидерами стран, которые приехали на День Победы

Песков: Путин провел успешные переговоры с зарубежными лидерами в Москве
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Владимир Путин провел успешные переговоры с международными лидерами в Москве в День Победы
Владимир Путин провел успешные переговоры с международными лидерами в Москве в День Победы Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Президент России Владимир Путин провел успешные переговоры с зарубежными лидерами на полях празднования Дня Победы в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Много стран приехало к нам на празднование Дня Победы. Это очень важно и с точки зрения символизма, и с точки зрения содержания, потому что на полях этих празднований состоялись очень хорошие переговоры», — отметил представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1». По словам Пескова, визит иностранных делегаций свидетельствует о высокой значимости памятной даты для международного сообщества, а также о готовности зарубежных партнеров к диалогу по актуальным вопросам.

Ранее западные СМИ отмечали, что приезд более двух десятков мировых лидеров на Парад Победы в Москве стал значимым дипломатическим успехом для России на фоне попыток ее изоляции на международной арене. В 2025 году в торжествах приняли участие главы КНР, Беларуси, Казахстана, Бразилии, Сербии и других стран, несмотря на предупреждения Евросоюза о возможных негативных последствиях таких визитов.

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Президент России Владимир Путин провел успешные переговоры с зарубежными лидерами на полях празднования Дня Победы в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Много стран приехало к нам на празднование Дня Победы. Это очень важно и с точки зрения символизма, и с точки зрения содержания, потому что на полях этих празднований состоялись очень хорошие переговоры», — отметил представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1». По словам Пескова, визит иностранных делегаций свидетельствует о высокой значимости памятной даты для международного сообщества, а также о готовности зарубежных партнеров к диалогу по актуальным вопросам. Ранее западные СМИ отмечали, что приезд более двух десятков мировых лидеров на Парад Победы в Москве стал значимым дипломатическим успехом для России на фоне попыток ее изоляции на международной арене. В 2025 году в торжествах приняли участие главы КНР, Беларуси, Казахстана, Бразилии, Сербии и других стран, несмотря на предупреждения Евросоюза о возможных негативных последствиях таких визитов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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