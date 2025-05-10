Президент России Владимир Путин провел успешные переговоры с зарубежными лидерами на полях празднования Дня Победы в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Много стран приехало к нам на празднование Дня Победы. Это очень важно и с точки зрения символизма, и с точки зрения содержания, потому что на полях этих празднований состоялись очень хорошие переговоры», — отметил представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1». По словам Пескова, визит иностранных делегаций свидетельствует о высокой значимости памятной даты для международного сообщества, а также о готовности зарубежных партнеров к диалогу по актуальным вопросам.
Ранее западные СМИ отмечали, что приезд более двух десятков мировых лидеров на Парад Победы в Москве стал значимым дипломатическим успехом для России на фоне попыток ее изоляции на международной арене. В 2025 году в торжествах приняли участие главы КНР, Беларуси, Казахстана, Бразилии, Сербии и других стран, несмотря на предупреждения Евросоюза о возможных негативных последствиях таких визитов.
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