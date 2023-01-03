США захотели усилить «кровавую баню» на Украине: главное к вечеру 3 января

Армия РФ продвигается на соледарском направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
США дали сигнал ВСУ об усилении «кровавой бани» на Украине, поэтому украинская армия использовала РСЗО HIMARS, сообщили СМИ. URA.RU приводит главные события о спецоперации на Украине к вечеру 3 января.
- Удары ВСУ по Макеевке означают, что США дали сигнал «усилить кровавую баню», так как украинская армия использовала американское оружие, сообщило издание World Socialist Web Site. Власти Самарской области опровергли сообщения, что в Макеевке погибли мобилизованные. Среди жертв были военнослужащие из Самарской области;
- У российской армии сложности с продвижением в Артемовске (Бахмуте), заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российские войска продвигаются на соледарском направлении, сообщили URA.RU бойцы Народной милиции ЛНР;
- Правительство России ввело льготную ипотеку в Донбассе, Запорожской и Херсонской области, ставка составит не более 2%. Также в России сделают программу по трудоустройству и реабилитации участников спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны доложить об обеспечении военных на фронте;
- Экс-посол ЛНР подтвердил удар в Ледовой арене в Дружковке (ДНР) где был организован опорный пункт ВСУ. Армия РФ уничтожила около 150 иностранных наемников;
- Американские военные находятся в «семи минутах полета ракеты» от Крыма. Там находятся склады боеприпасов армии РФ, сообщила газета The New York Times;
- В ближайшее время начнется решающий этап спецоперации, считает премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Украину ожидает полный развал в 2023 году, сказал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива;
- Российские летчики повторили подвиг героя СССР Николая Гастелло. Им удалось ударить по колонне ВСУ, хотя экипаж был подбит и уже терял высоту, сообщает Пятый канал.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!