США захотели усилить «кровавую баню» на Украине: главное к вечеру 3 января

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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица
Армия РФ продвигается на соледарском направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США дали сигнал ВСУ об усилении «кровавой бани» на Украине, поэтому украинская армия использовала РСЗО HIMARS, сообщили СМИ. URA.RU приводит главные события о спецоперации на Украине к вечеру 3 января.

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США дали сигнал ВСУ об усилении «кровавой бани» на Украине, поэтому украинская армия использовала РСЗО HIMARS, сообщили СМИ. URA.RU приводит главные события о спецоперации на Украине к вечеру 3 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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