Правительство ввело в новых регионах РФ самую дешевую льготную ипотеку

03 января 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин утвердил ипотеку в 2% в Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о старте льготной ипотеки в новых регионах РФ: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Размер ставки не превышает 2% годовых. Льготный ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых можно будет оформить на покупку или строительство жилья в новых регионах, сообщили в пресс-службе кабмина. По условиям программы, первоначальный взнос должен быть не менее 10% от стоимости жилья, а максимальная сумма кредита — шесть миллионов рублей. Ранее Мишустин продлил программу льготной ипотеки в России до 1 июня 2024 года. Кредитная ставка составит до 8% годовых. Для семейной ипотеки действуют условия в 6% годовых.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о старте льготной ипотеки в новых регионах РФ: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Размер ставки не превышает 2% годовых. Льготный ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых можно будет оформить на покупку или строительство жилья в новых регионах, сообщили в пресс-службе кабмина. По условиям программы, первоначальный взнос должен быть не менее 10% от стоимости жилья, а максимальная сумма кредита — шесть миллионов рублей. Ранее Мишустин продлил программу льготной ипотеки в России до 1 июня 2024 года. Кредитная ставка составит до 8% годовых. Для семейной ипотеки действуют условия в 6% годовых.