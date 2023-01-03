Правительство ввело в новых регионах РФ самую дешевую льготную ипотеку

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Михаил Мишустин на форуме
Михаил Мишустин утвердил ипотеку в 2% в Донбассе Фото:

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о старте льготной ипотеки в новых регионах РФ: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Размер ставки не превышает 2% годовых.

Льготный ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых можно будет оформить на покупку или строительство жилья в новых регионах, сообщили в пресс-службе кабмина. По условиям программы, первоначальный взнос должен быть не менее 10% от стоимости жилья, а максимальная сумма кредита — шесть миллионов рублей.

Ранее Мишустин продлил программу льготной ипотеки в России до 1 июня 2024 года. Кредитная ставка составит до 8% годовых. Для семейной ипотеки действуют условия в 6% годовых.

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Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о старте льготной ипотеки в новых регионах РФ: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Размер ставки не превышает 2% годовых. Льготный ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых можно будет оформить на покупку или строительство жилья в новых регионах, сообщили в пресс-службе кабмина. По условиям программы, первоначальный взнос должен быть не менее 10% от стоимости жилья, а максимальная сумма кредита — шесть миллионов рублей. Ранее Мишустин продлил программу льготной ипотеки в России до 1 июня 2024 года. Кредитная ставка составит до 8% годовых. Для семейной ипотеки действуют условия в 6% годовых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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