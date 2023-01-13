Военкор Ткач: ВСУ хотят оттянуть ВС РФ от Донбасса к границам с Беларусью

13 января 2023 в 20:59 Размер текста - 17 +

Украина не будет открывать линию фронта на границе с Беларусью, считает Василий Ткач Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ не рискнут открыть фронт у границ с Беларусью, так как у них мало для этого ресурсов, но своими действиями на этой территории попытаются оттянуть часть российских сил от Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный корреспондент «Украина.Ру» Василий Ткач. «Огромные ресурсы вкладываются в Западную Украину. Они опустошили практически все свои военные склады и сами в этом признаются. Открывать еще один фронт у границ с Белоруссией, мне кажется, они не рискнут. Потому что это будет слишком тяжело для экономики Украины и возможностей у них таких нет. Но эти действия позволяют оттянуть часть российских сил с фронта в Донбассе и в Запорожской и Херсонской областях. В Киеве считают, что таким образом, возможно, как-то помогут терпящей поражение за поражением украинской армии», — объяснил Василий Ткач. По словам военкора, российская армия перебрасывает резервистов к границам с Беларусью на случай провокаций со стороны ВСУ. «Туда Россия резервистов перебрасывает. Там контингент наращивается в качестве реакции на провокации Запада, на проведение их учений рядом с границей и на другие подобные действия. Но эта же группировка может быть переброшена к белорусско-украинской границе, где будет выполнять боевые задачи», — добавил Ткач. Ранее Украина провела учения на границе с Беларусью. В тот же период главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков проверил на полигонах ВС Беларуси российские части. Он также проинспектировал работу по боевому слаживанию группировок войск. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ не рискнут открыть фронт у границ с Беларусью, так как у них мало для этого ресурсов, но своими действиями на этой территории попытаются оттянуть часть российских сил от Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный корреспондент «Украина.Ру» Василий Ткач. «Огромные ресурсы вкладываются в Западную Украину. Они опустошили практически все свои военные склады и сами в этом признаются. Открывать еще один фронт у границ с Белоруссией, мне кажется, они не рискнут. Потому что это будет слишком тяжело для экономики Украины и возможностей у них таких нет. Но эти действия позволяют оттянуть часть российских сил с фронта в Донбассе и в Запорожской и Херсонской областях. В Киеве считают, что таким образом, возможно, как-то помогут терпящей поражение за поражением украинской армии», — объяснил Василий Ткач. По словам военкора, российская армия перебрасывает резервистов к границам с Беларусью на случай провокаций со стороны ВСУ. «Туда Россия резервистов перебрасывает. Там контингент наращивается в качестве реакции на провокации Запада, на проведение их учений рядом с границей и на другие подобные действия. Но эта же группировка может быть переброшена к белорусско-украинской границе, где будет выполнять боевые задачи», — добавил Ткач. Ранее Украина провела учения на границе с Беларусью. В тот же период главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков проверил на полигонах ВС Беларуси российские части. Он также проинспектировал работу по боевому слаживанию группировок войск.