Военкор Ткач: ВСУ хотят оттянуть ВС РФ от Донбасса к границам с Беларусью

ВСУ не рискнут открыть фронт у границ с Беларусью, так как у них мало для этого ресурсов, но своими действиями на этой территории попытаются оттянуть часть российских сил от Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный корреспондент «Украина.Ру» Василий Ткач.
«Огромные ресурсы вкладываются в Западную Украину. Они опустошили практически все свои военные склады и сами в этом признаются. Открывать еще один фронт у границ с Белоруссией, мне кажется, они не рискнут. Потому что это будет слишком тяжело для экономики Украины и возможностей у них таких нет. Но эти действия позволяют оттянуть часть российских сил с фронта в Донбассе и в Запорожской и Херсонской областях. В Киеве считают, что таким образом, возможно, как-то помогут терпящей поражение за поражением украинской армии», — объяснил Василий Ткач.
По словам военкора, российская армия перебрасывает резервистов к границам с Беларусью на случай провокаций со стороны ВСУ. «Туда Россия резервистов перебрасывает. Там контингент наращивается в качестве реакции на провокации Запада, на проведение их учений рядом с границей и на другие подобные действия. Но эта же группировка может быть переброшена к белорусско-украинской границе, где будет выполнять боевые задачи», — добавил Ткач.
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ВСУ не рискнут открыть фронт у границ с Беларусью, так как у них мало для этого ресурсов, но своими действиями на этой территории попытаются оттянуть часть российских сил от Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный корреспондент «Украина.Ру» Василий Ткач. «Огромные ресурсы вкладываются в Западную Украину. Они опустошили практически все свои военные склады и сами в этом признаются. Открывать еще один фронт у границ с Белоруссией, мне кажется, они не рискнут. Потому что это будет слишком тяжело для экономики Украины и возможностей у них таких нет. Но эти действия позволяют оттянуть часть российских сил с фронта в Донбассе и в Запорожской и Херсонской областях. В Киеве считают, что таким образом, возможно, как-то помогут терпящей поражение за поражением украинской армии», — объяснил Василий Ткач. По словам военкора, российская армия перебрасывает резервистов к границам с Беларусью на случай провокаций со стороны ВСУ. «Туда Россия резервистов перебрасывает. Там контингент наращивается в качестве реакции на провокации Запада, на проведение их учений рядом с границей и на другие подобные действия. Но эта же группировка может быть переброшена к белорусско-украинской границе, где будет выполнять боевые задачи», — добавил Ткач. Ранее Украина провела учения на границе с Беларусью. В тот же период главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков проверил на полигонах ВС Беларуси российские части. Он также проинспектировал работу по боевому слаживанию группировок войск.