Правительство даст возможность оформить инвалидность пострадавшим бойцам СВО 31 января 2023 в 00:11 Размер текста - 17 + Перечень травм для признания инвалидности в РФ расширили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство России изменило правило признания инвалидности и дополнило его пунктом, согласно которому ее смогут оформить пострадавшие участники спецоперации на Украине. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Дополнить пункт правила признания лица инвалидом <…> подпунктом следующего содержания. Инвалидность вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании», — указано в документе . На территории Украины с 24 февраля Россией проводится специальная военная операция. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Ранее URA.RU сообщало, что участникам спецоперации, получившим инвалидность в ходе боевых действий на Украине, предоставят право на оформление двух пенсий одновременно. При этом бойцы также получают статус «Ветерана боевых действий», который позволяет им претендовать на ряд льгот. Правительство России изменило правило признания инвалидности и дополнило его пунктом, согласно которому ее смогут оформить пострадавшие участники спецоперации на Украине. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Дополнить пункт правила признания лица инвалидом <…> подпунктом следующего содержания. Инвалидность вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании», — указано в документе. На территории Украины с 24 февраля Россией проводится специальная военная операция. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Ранее URA.RU сообщало, что участникам спецоперации, получившим инвалидность в ходе боевых действий на Украине, предоставят право на оформление двух пенсий одновременно. При этом бойцы также получают статус «Ветерана боевых действий», который позволяет им претендовать на ряд льгот. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям