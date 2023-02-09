Fox: группа конгрессменов потребовала от Байдена бросить Украину

09 февраля 2023 в 22:41 Размер текста - 17 +

Конгресс США предоставил резолюцию, призывающую Джо Байдена отказаться от поддержки Украины, сообщает Fox News Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группа конгрессменов из палаты представителей США призвали президента США Джо Байдена прекратить поддержку Украины, представив соответствующую резолюцию. Об этом сообщает американский телеканал Fox News. «Резолюция об „усталости Украины“, вносится [членом Палаты представителей США Мэттом] Гаетцем и 10 соавторами и призывает администрацию Байдена прекратить военную и финансовую помощь Украине», — уточняет телеканал. Резолюция также призывает участников конфликта прийти к мирному решению. Ранее Байден заявил, что США объединили страны НАТО и создали коалицию против России. Тем не менее, несмотря на факт американской поддержки Киева, многие представители республиканской партии США выступают против предоставления помощи, сообщает газета The Washington Post. Также член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин ранее иронично назвала Украину 51 штатом. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В связи с этим США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву.

Группа конгрессменов из палаты представителей США призвали президента США Джо Байдена прекратить поддержку Украины, представив соответствующую резолюцию. Об этом сообщает американский телеканал Fox News. «Резолюция об „усталости Украины“, вносится [членом Палаты представителей США Мэттом] Гаетцем и 10 соавторами и призывает администрацию Байдена прекратить военную и финансовую помощь Украине», — уточняет телеканал. Резолюция также призывает участников конфликта прийти к мирному решению. Ранее Байден заявил, что США объединили страны НАТО и создали коалицию против России. Тем не менее, несмотря на факт американской поддержки Киева, многие представители республиканской партии США выступают против предоставления помощи, сообщает газета The Washington Post. Также член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин ранее иронично назвала Украину 51 штатом. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В связи с этим США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву.